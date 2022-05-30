“الاقتصاد الأزرق”.. رهان جزائري آخر في صناعة التنمية

بن زيان يشدد على توفير القطاع للقدرات البشرية المؤهلة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجال “الاقتصاد الأزرق” وتزويدها بالأدوات التكنولوجية اللازمة، بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ورفع تحديات التنمية.

وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول “الاقتصاد الأزرق” تحت شعار: “علوم البحر، أداة لتطوير وتنمية الاقتصاد الأزرق” بالمدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، أوضح بن زيان أن قطاعه عازم على “وضع العلم في قلب السياسات العامة المتعلقة بالبحر والساحل، ودعم جميع الأنشطة البحرية والساحلية، إلى جانب السعي تدريجيا نحو تحقيق إسهام فاعل من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطن عبر إطلاق مشاريع البرامج الوطنية للبحث”.

إلى ذلك، تحرص وزارة التعليم العالي -يقول بن زيان-على تجسيد الإستراتيجية الوطنية التي تضمنها مخطط عملها، والتي ترتكز على تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة وبين النسيج البحثي من داخل الوطن وخارجه والمتعاملين الاقتصاديين وحتى المهنيين، وذلك بهدف بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها، ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الاقتصاد الأزرق بغية تلبية الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة، فقد حضر افتتاح فعاليات الملتقى إلى جانب وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، مسؤولون في الدولة وإطارات في عدة قطاعات وزارية إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وباحثين وخبراء.