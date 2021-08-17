الانتقادات تطال زروقي ومدربه يحضره لقمة أجاكس

بعد مردوده المتواضع في افتتاحية الدوري الهولندي

انتقدت وسائل الإعلام الهولندية الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم تفينتي الهولندي بعد مردوده المتواضع في أول مباراة لفريقه في الدوري الهولندي الممتاز، عندما انهزم أمام نادي فورتونا سيتارد، السبت الماضي، بنتيجة هدفين لهدف، كما وجهت انتقادات أخرى لمدربه، يانس رون، لعدم اعتماده على أسماء جديدة في خط الوسط.

وكان زروقي من أفضل نجوم نادي تفينتي الموسم الماضي وحتى خلال فترة التحضيرات الموسمية والمواجهات الودية، حيث أسهم في تسجيل ستة أهداف كاملة، كما ترك الانطباع بامتلاكه صفات قيادية تزامنت مع منحه شارة القيادة، لكن مردوده في أول مباراة جعله محل انتقاد، وهو الذي تم استبداله بعد 67 دقيقة من المواجهة، ودافع مدرب نادي تفينتي، يانس رون، بقوة عن خياراته الفنية واعتماده على زروقي في وسط الميدان رفقة شريكيه في الموسم المنصرم، بدل الاعتماد على الوافدين الجديدين، ميشال فلاب وميكاييل ساديلاك، وقال بهذا الشأن: “كان من المنطقي عدم الدفع بهما.. لقد التحقا بالفريق في وقت متأخر”، وأردف: “لقد عملت طوال سبعة أسابيع على بناء طريقة لعب معينة ولا يمكنني التراجع عن ذلك مبكرا”، وتابع: “أنا لا أرمي أحذيتي القديمة”، في إشارة من رون يانس على أنه ما زال يثق في زروقي وزميليه الآخرين في خط الوسط، لأن الفريق لعب مباراة واحدة فقط، رغم اعترافه بأن الدولي الجزائري لم يكن في يومه، وقال بهذا الخصوص: “مردود زروقي لم يكن ثابتا.. ليس جاهزا بعد”، بدليل أنه شارك في 67 دقيقة فقط.

إلى ذلك، يواجه نادي تيفنتي في الأسبوع الثاني من الدوري الهولندي، يوم الأحد المقبل، نادي أجاكس أمستردام بطل الموسم الماضي في قمة مثيرة، وسط تساؤلات بخصوص إمكانية مشاركة المدلل الجديد للجزائريين، رامز زروقي، في هذا الموعد بعد مردوده في اللقاء الأول، علما أن النجم الجزائري تخرج من أكاديمية أجاكس الشهيرة قبل الالتحاق بتفينتي، وأكدت وسائل إعلام هولندية بأن التغيير في خط وسط نادي تفينتي لن يطال زروقي، الذي سيلعب أساسيا رفقة المستقدمين الجديدين فلاب وساديلاك، اللذين سيعوضان الثنائي جيس بوش ولوكا إليتش، خاصة أن مدرب تفينتي يملك ثقة كبيرة في زروقي منذ الموسم الماضي، ولن يتخلى عنه بعد مباراة واحدة فقط.