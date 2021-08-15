وكيل لاعبين هولندي يشيد بزروقي ويكشف قيمته السوقية

دعا تفينيتي إلى عدم بيعه حاليا حتى يكسب سمعة أكبر

أثنى وكيل أعمال اللاعبين الهولندي، ريني فاغيلار، على الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، ووصفه بالموهبة الكبيرة والصاعدة، متوقعا استمرار تطور لاعب وسط الارتكاز وبلوغه مستويات أكبر مستقبلا، وهو الذي برز مع تفينتي الموسم الماضي فقط، لكنه استبعد أن يجلب أموالا كبيرة لفريقه في حال بيعه حاليا.

وقال وكيل اللاعبين الهولندي في تصريحات لقناة “فوتبول جيد” الهولندية على “يوتيوب”، إن نادي تفينتي الهولندي يزخر بالمواهب الكروية الواعدة، ومن بينهم النجم الجزائري لتفنيتي، رامز زروقي، الذي تطور بشكل سريع جدّا منذ الموسم الماضي، وهو يملك هامش تطور كبير يسمح له بالتطلع لخوض تجارب في أندية أقوى من نادي تفينتي الهولندي.

إلى ذلك، كال ريني فاغيلار المديح لزروقي لكنه قلل من إمكانية جلبه لأموال كبيرة لتفينتي في حال بيعه الموسم المقبل، وقال إن مبلغ تحويله لن يصل إلى سقف العشرة ملايين يورو، وكشف وكيل اللاعبين المعروف في تصريحاته: “صحيح أن زروقي تطور كثيرا، لكن حسب رأيي لن يتنقل سوى لفرنسا بعد نهاية الموسم الجاري”، مضيفا: “بإمكانه بالطبع اللعب مع أي فريق في الدوري الهولندي”، وتابع: “لكن صراحة زروقي ليس بالموهبة الكروية حاليا التي يمكنها جلب 10 ملايين يورو أو أكثر لتفينتي”، وأردف: “إنه بعمر الـ23 عاما فقط الآن..ولو أن المبالغ المجنونة التي تدفع في كرة القدم الأوروبية حاليا تجعلنا ننتظر كل شيء”، وكان زروقي رفض عدة عروض خلال سوق التحويلات الصيفية الحالية وفضل البقاء لموسم آخر مع تفينتي لتطوير مستوياته أكثر.

يجدر الذكر، أن الدولي الجزائري رامز زروقي استهل الموسم الجديد، أول أمس، بمواجهة نادي فروتونا سيتارد في الأسبوع الأول من الدوري الهولندي، والتي خسرها بهدفين لهدف، في وقت شارك فيه لمدة 67 دقيقة قبل أن يتم استبداله.