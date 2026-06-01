البرازيل تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

موندياليات...

سحق المنتخب البرازيلي في غياب نجمه نيمار المصاب ضيفه البنمي 6-2 ودياً على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ضمن استعدادات أبطال العالم خمس مرات لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومنح فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني سريعاً الأفضلية لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى بعد صافرة الحكم، إثر تمريرة من القائد كازيميرو. واهتزت الشباك البرازيلية بهدف مفاجئ عبر النيران الصديقة بعد ركلة حرة نفذها ميكايل موريو، وأعاد كازيميرو الأفضلية لأصحاب القمصان الصفراء.

بعد العودة من الاستراحة، واصل البرازيليون ضغطهم على منتخب بنما المتواضع فأضافوا ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق. وقلَّصت بنما الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 83. وتخوض البرازيل مباراتها الودية الأخيرة ضد مصر في كليفلاند، أوهايو السبت المقبل، قبل أن تستهل مشوارها في المجموعة الثالثة من كأس العالم بمواجهة المغرب، ثم هايتي واسكوتلندا.

السنغال تسقط أمام أميركا

فاز المنتخب الأميركي على نظيره السنغالي بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية ضمن استعدادهما لخوض منافسات كأس العالم التي ستنطلق يوم 11 جوان الجاري.

تقدم المنتخب الأميركي بثنائية بفضل تألق قائده كريستيان بوليسيتش الذي صنع الهدف الأول لزميله سيرجينو ديست بعد مرور سبع دقائق. وأضاف بوليسيتش نجم ميلان الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 20. ولكن أسود التيرانغا قلصوا الفارق بهدف سجله نجم النصر السعودي، ساديو ماني، بعد تمريرة من زميله حبيب ديارا في الدقيقة 44. وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا ثالثا سجله فولارين بالوغون. وبعدها بثلاث دقائق أضاف ماني الهدف الثاني له ليمنح منتخب بلاده التعادل، لكن بالوغون منح الأمريكان الفوز بهدف ثالث سجله في الدقيقة 63.

وعوض المنتخب الأميركي بهذا الفوز خسارته في وديتين أمام البرتغال وبلجيكا في مارس (آذار)، وسيختتم بروفاته الودية بمواجهة ألمانيا يوم السبت المقبل استعدادا لمشواره في المجموعة الرابعة التي تضم باراغواي وأستراليا وتركيا.

في المقابل، سيخوض منتخب السنغال ودية أخيرة أمام السعودية قبل بداية مشواره في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق.

ألمانيا تكتسح فنلندا برباعية

واصلت ألمانيا تحضيراتها الموفقة لمونديال 2026 بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-0 الأحد في ماينز. وبعدما أنهت التصفيات الأوروبية المؤهلة للنسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية بخمسة انتصارات متتالية، مسجلة فيها 16 هدفا مقابل هدف واحد فقط في شباكها، بدأت ألمانيا تحضيراتها بفوزين في مارس على سويسرا 4-3 ثم غانا 2-1.

ويسافر أبطال العالم أربع مرات، آخرها عام 2014 في البرازيل، إلى شيكاغو اليوم الثلاثاء حيث يخوضون مباراتهم التحضيرية الأخيرة في السادس من جوان الجاري ضد الولايات المتحدة، شريكة الضيافة مع المكسيك وكندا، في شيكاغو، قبل أن يخوضوا غمار المجموعة الثالثة ضد كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في 14 و20 و25 جوان تواليا.

الرأس الأخضر يهزم صربيا بثلاثية

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره الصربي 3 – صفر، الأحد، في مباراة ودية دولية أقيمت في مدينة أوكلاند النيوزيلندية استعداداً لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 11 عن طريق كيفن بينا، ثم أضاف زميله لاروس دوراتي الهدف الثاني في الدقيقة 59. وفي الدقيقة 63، سجّل جيلسون تافاريز الهدف الثالث لمنتخب الرأس الأخضر.

وسيلعب منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة بالمونديال، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والسعودية.

المنتخب المصري يصل إلى الولايات المتحدة

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مدينة أوهايو الأميركية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 11 جوان الجاري في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أن البعثة وصلت إلى أوهايو بعد رحلة طيران استمرت أكثر من 12 ساعة، استعداداً لمواجهة منتخب البرازيل ودياً يوم 6 جوان، في إطار تحضيراته لخوض مونديال 2026.

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة برفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، حيث يبحث عن حصد انتصاره الأول في مشاركته الرابعة بالمونديال، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مشاركاته الثلاث السابقة بنسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا. كما يأمل منتخب مصر في اجتياز مرحلة المجموعات والصعود للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى.