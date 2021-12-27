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الجزائر

البروفيسور جنوحات: الخطر الأول حاليا مصدره دلتا وليس أوميكرون

س.م
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البروفيسور جنوحات: الخطر الأول حاليا مصدره دلتا وليس أوميكرون
ارشيف

كشف البروفيسور  كمال جنوحات، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، الاثنين، أن متحور دلتا أكثر خطورة من أوميكرون.

وقال جنوحات خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الوضع الوبائي مقلق وسط تسجيل أولى حالات الإصابة بأوميكرون في الجزائر وهو نوع أكثر عدوى.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تسجل ما بين 90 و100 حالة وفاة في اليوم بمتحور أوميكرون.

وأكد المتحدث إن متحور دلتا، أكثر خطورة وأسرع انتشارا مقارنة بأميكرون.

من جهة أخرى، قال جنوحات أن اللجنة العلمية لم تفصل بعد في تلقيح الأطفال، مشيرا إلى ضرورة تلقيح هذه الفئة.

كما دعا نفس المتحدث جميع الجزائريين إلى التطعيم لحماية أنفسهم من هذه المتغيرات من فيروس كورونا.

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