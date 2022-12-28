البنوك الجزائرية في سباق لتكريس خدمات الدفع الإلكتروني

منصة رقمية جديدة للبنك الوطني الجزائري بوهران

أطلق البنك الوطني الجزائري، مساء الثلاثاء، منصة رقمية جديدة في دائرة السانيا بولاية وهران، بحضور “دين بلعبيدي”، الأمين العام لذات المؤسسة المصرفية، وفاعلين بنكيين في وهران، إضافة إلى السلطات الولائية والأمنية في عاصمة الغرب الجزائري.

وأوضح الأمين العام لبنك “بيانا” أن هذا الفضاء الرقمي الجديد يندرج ضمن إستراتيجية البنك في مواصلة سياسته الخاصة بتحديث ورقمنة وكالاته وأنشطته، وذلك من خلال تقديم باقة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدم بدائل أكثر لزبائنه من أجل القيام بالعمليات المصرفية.

وقال المتحدث، إن التكنولوجيا الضرورية التي تتوفر عليها البلاد، سمحت بتطوير طرق الدفع الجديدة، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن البنك الوطني الجزائري يعتبر الأول في الجزائر الذي أتاح هذه الخدمة الجديدة، بالسماح للمواطنين القيام بالفتح المسبق لحساباتهم البنكية عبر الإنترنت، متاحة 24سا/24سا و7أيام/7أيام، وذلك عن طريق تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الخدمات البنكية الإلكترونية للبنك، أو موقع الفتح المسبق للحساب عبر الإنترنت للبنك الوطني الجزائري.

كما أكد “بلعبيدي” أن البنك تمكن من فتح 31 وكالة رقمية لحد الآن عبر تراب الجمهورية، في انتظار إطلاق 4 فضاءات جديدة في قادم الأيام في كل من غرداية، روبية والجزائر العاصمة.

وستسمح هذه الخدمات الجديدة للزبائن، القيام بمجموعة من العمليات المصرفية، كما يحتوي على جناح رقمي مجهز بلوحات رقمية يسمح بالولوج إلى منصة الدفع الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبنك، القيام بمحاكاة القروض، الصيرفة الإسلامية، التأمين، بالإضافة إلى خدمة الفيديو المباشر التي تسمح للزبون بالاتصال مع المكلف بالزبائن عن بعد.

كما ستوفر الخدمة الجديدة، معاملات عقارية وعقود المرابحة وحساب توفير إسلامي بفائدة أو بدون فائدة أو حساب استثمار إسلامي.

معلوم أن عملية الفتح المسبق للحساب عبر الأنترنت، تقتضي من الزبون ملء استمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرفه، مع تحميل الوثائق المطلوبة على غرار شهادة الميلاد، شهادة الإقامة ووثيقة الهوية للمهتم أو الوصي، تحديد موعد من اختياره في وكالة من اختياره مع المكلف بالزبائن من أجل استكمال إجراءات فتح الحساب وتفعيله.