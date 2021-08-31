الجزائري ياسين عدلي يشيد ببن ناصر

يتوقع أن يزامله في نادي ميلان الإيطالي

شارك الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي بديلا في أول لقاء له بالدوري الإيطالي، الأحد الماضي، ضد نادي كالياري لحساب الأسبوع الثاني، والتي فاز بها النادي اللومباردي برباعية كاملة، بعد أن كان غاب عن المواجهة الأولى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا.

وكان اللاعب الجزائري شارك في التحضيرات الموسمية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي، وخضوعه لتدخل جراحي على قدمه اليمنى، قبل أن يصاب بفيروس كورونا، وهي عوامل أخرجته من التشكيلة الأساسية لميلان بسبب عدم جاهزيته البدنية لصالح نجم إيطاليا الصاعد، ساندرو تونالي.

إلى ذلك، كان بن ناصر احتفل بعد مباراة كالياري بعودته للمشاركة خلال الموسم الجديد على ملعب سان سيرو وأمام الجماهير لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث نشر صورا للجماهير بمدرجات سان سيرو وأخرى له في مباراة كالياري في حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق عليها، قائلا: “يا لها من أجواء رائعة..الجماهير..سعيد برؤيتكم مرة أخرى”، ياسين عدلي اللاعب المقبل لميلان (خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الحالي أو بعد 6 أشهر)، وصاحب الأصول الجزائرية، كان من أبرز المتفاعلين مع بن ناصر والستوري التي نشرها على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث علق واصفا نجم ميلان بـ: “المايسترو”، ما يبرز إعجابه الكبير بنجم منتخب الجزائر.

وكانت إدارة نادي ميلان استهدفت ضم اللاعب، ياسين عدلي، من نادي بوردو الفرنسي واتفقت معه على كل البنود الشخصية في انتظار موقف ناديه، حتى تجهزه ليكون البديل المحتمل لإسماعيل بن ناصر، بالنظر للإمكانات الفنية للاعب الشاب صاحب الـ21 عاما، وهو الأمر القريب إلى التجسيد، خاصة أن عدلي معجب بشكل كبير بإمكانات أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019.

من جهة أخرى، تساءلت وسائل الإعلام الإيطالية خلال الساعات الماضية إن كان النجم الإيطالي الصاعد، ساندرو تونالي، يهدد مكانة بن ناصر الأساسية في ميلان، بعد أن غاب الأخير عن التشكيل الأساسي في أول مباراتين في الكالتشيو، مشيرة إلى أن تونالي الذي كان تلميذا لبن ناصر الموسم الماضي، استغل هذه الفرصة وقدم مستويات جيّدة بدليل أنه سجل في لقاء كالياري، وتتوقع وسائل الإعلام الإيطالية أن تكون مهمة بن ناصر صعبة في استرجاع مكانته إن واصل تونالي اللعب بهذا المستوى.

يجدر الذكر، أن ميلان استقدم لاعب الوسط الفرنسي تيمو باكايوكو بنظام الإعارة من نادي تشيلسي، تدعيما لخط الوسط وتحسبا لغياب بن ناصر وكيسييه عن النادي خلال فترة كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل، ما يزيد من حدّة المنافسة بالنسبة لبن ناصر.