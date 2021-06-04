بن ناصر يحدث طوارئ في ميلان بسبب “كان 2022”

تحركت إدارة نادي ميلان الإيطالي بشكل مبكر للبحث عن حلول للمشكل الذي سيصطدم به النادي شهري جانفي وفيفري من العام المقبل، والذي يشكل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر أحد أضلاعه الرئيسية، رفقة الدولي الإيفواري، فرانك كيسييه، أيضا، ويتخوف النادي اللومباردي من غياب بن ناصر وكيسييه الطويل خلال الشهرين المذكورين..

بسبب مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا 2022، المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 6 فيفير 2022، وباحتساب فترة التحاق بن ناصر بتربص الجزائر للتحضير لهذه المسابقة وتصدر منتخب بلاده لقائمة المرشحين، فإن فترة غيابه لن تقل عن الـ40 يوما.

وقالت، الخميس، عدة مواقع إيطالية ومن ضمنها الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لاغازيتا ديللو سبورت”، إن المدير الرياضي للنادي الميلاني، باولو مالديني، بدأ التحرك لإيجاد خليفة مؤقت لبن ناصر خلال فترة غيابه عن النادي، مشيرة إلى أنه اختار الدوري الفرنسي للتعاقد مع أحد اللاعبين الذين استهدفهم، وهم فوفانا لاعب موناكو، وبوبكر كمارا لاعب أولمبيك مرسيليا ومهدي كمارا لاعب سانت إيتيان، ويملك بن ناصر وكيسييه مكانة كبيرة في الحسابات التكتيكية للمدرب ستيفانو بيولي، ويؤكد الإيطاليون بأن هذا الثنائي هو الورقة الرابحة لميلان، بدليل أن الغياب الطويل للاعب الجزائري هذا الموسم عن مباريات الفريق بداعي الإصابة، أثر كثيرا على نتائج النادي ولم ينجح الدولي الإيطالي الواعد، ساندرو تونالي، في تعويضه.

إلى ذلك، اكتفى بن ناصر هذا الموسم بالمشاركة في 21 مباراة من أصل 38 في الدوري الإيطالي، منها 17 مباراة كأساسي و4 كبديل، ساهم خلالها في صناعة 3 أهداف، وغاب عن 17 لقاء بسبب الإصابات العضلية التي لاحقته، وأجمع الإيطاليون على أن غيابه قلص من حظوظ “الروسونيري” في التتويج باللقب ومنافسة الغريم التقليدي انتر، ويراهن نادي ميلان بشكل كبير الموسم المقبل على بن ناصر للبصم على مشاركة قوية في دوري الأبطال، حيث يرفض بيعه في الفترة الحالية، ويعوّل على استعادته لكامل قدراته البدنية والتعافي الجيّد من تبعات إصاباته المتكررة هذا الموسم خلال الفترة المقبلة، ليذكر الجميع بما قدمه مع النادي خلال الموسم الماضي.