الجزائر تؤكد التزامها بالمشاركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي

خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد في الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سايحي أن هذه المبادرة إلى جانب إنشاء الفريق العلمي الدولي للذكاء الاصطناعي تمثل خطوة محورية لضمان تطوير آمن، موثوق ومنصف لهذه التقنيات على المستوى العالمي.

وأشاد الوزير بالرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تجسدت من خلال استراتيجية وطنية طموحة لتبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه كأداة لدفع التنمية وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين أدائها.

واستعرض سايحي أبرز إنجازات هذه الاستراتيجية، على غرار تأسيس المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، الشروع في إنشاء أكبر مركز بيانات في المنطقة، إطلاق مراكز متخصصة لتنمية المهارات في المجال، وإنشاء صندوق استثماري لدعم الابتكار.

كما أبرز ارتباط هذه المبادرات الوطنية برؤية إقليمية ودولية أوسع، حيث بادرت الجزائر إلى تنظيم مؤتمرات دولية حول الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على ضرورة وضع القارة الإفريقية في صلب هذا المسار التكنولوجي العالمي، انطلاقاً من قناعة بأن إفريقيا يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في التقدم التكنولوجي.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التزام الجزائر بالمشاركة النشطة في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى اعتماد نهج شامل ومنصف يتيح للجميع التعبير عن رؤاهم وتضمين انشغالاتهم في مسار الحوكمة العالمية للتقنيات الحديثة.