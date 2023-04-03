الجزائر تودع رسميا ملف تصنيف الفرقاني والملحفة كتراث عالمي لدى اليونسكو

تقدمت الجزائر رسميا بطلب تصنيف جبة الفرقاني القسنطينية والملحفة الشاوية، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حماية لها من السرقة.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة فإنه تم تقديم طلب إدراج ملف بعنوان “الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين: القندورة والملحفة” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأضاف البيان أن هذا الملف تم تحضيره الميداني منذ ماي 2022، حيث تم تجنيد كل من مديريات الثقافة والفنون، مؤسسات ثقافية ومتحفية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، باحثين جامعيين، أهل الفن، حرفيات وحرفيين، ورشات الخياطة والصياغة التقليدية وجمعيات المجتمع المدني.

وكل ذلك بتنسيقٍ من المركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ علم الانسان والتاريخ، من أجل السماح للجزائر أن تكون في الموعد السنوي المحدد من طرف منظمة اليونسكو في 31 مارس من كل سنة.

وأوضح البيان أن الملف تم إعداده من طرف خبراء، متخصصين، المجتمع المدني، أهل الفن والمهن بصفة شاملة ومندمجة لكل عناصر الزي الاحتفالي النسوي والحلي المرافق له لكل الشرق الجزائري الكبير.

في ذات السياق أشار البيان إلى أنه تم استكمال ملف اقتراح العديد من الطبوع الموسيقية (10 طبوع موسيقية جزائرية)، وسيتم إيداعه في الدورة القادمة لسنة 2024، باعتبار أن النظام المعمول به لدى منظمة اليونسكو لا يسمح بإيداع أكثر من ملف واحد كل سنة ولكل دولة.

التمهيد لإدراج “جبة الفرقاني” ضمن قائمة التراث العالمي لحمايتها من السرقة

وكانت الجزائر قد مهدت لإدراج الزي التقليدي النسوي لولاية قسنطينة، المعروف بـ “جبة الفرقاني” ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتم تنظيم يوم دراسي، الخميس 15 ديسمبر، تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي” بدار الثقافة “مَالك حداد” بولاية قسنطينة، حَول مَوضوع “الزّي التّقليدي النّسوي”.

الحدث الثقافي جاء تَحت شِعار “القندورة القَسنطِينية…هوية، جَمال وتَاريخ”، وذلك تمهيدًا لاقتراح إدراج الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري بجميع أنواعه المحلية ضِمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

واستحسن نشطاء هذه الخطوة، التي اعتبروها حماية للتراث الجزائري الذي يعرف حملة سطو ممنهجة تسعى وزارة الثقافة للتصدي لها، خاصة بعد النجاح في تصنيف طابع الراي.

وصنفت منظمة اليونسكو رسميا، الخميس 1 ديسمبر 2022، طابع الراي كموروث ثقافي يعود للجزائر، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة: “إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: الراي، غناء شعبي في الجزائر.

وكان مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ السيد سليمان حشي قد صرح مؤخرا أنه سيتم اقتراح إدراج “الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية قبل 31 مارس القادم”.

وسيكون في اليوم الدراسي الذي ينظم، الخميس، مداخلات للعديد من الخبراء حول الجانبين التاريخي والأنثروبولوجي للزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري، كما سينظم على الهامش معرض يضم عدة أزياء من مناطق مختلفة من الشرق الجزائري يعود تاريخ بعضها إلى القرن ال17 يمتلكها بعض مواطني هاته المناطق الذين يحرصون كل الحرص على الحفاظ عليها.