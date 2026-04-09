الجزائر ضمن أفضل اقتصادات إفريقيا.. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يكشف

صنف التقرير النصف السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بعنوان “أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاقه المستقبلية” الجزائر ضمن الدول الأفضل أداءً بالقارة، حيث سجل اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 بعد 3.6% في 2024، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى 3.9% في 2026 و4.0% في 2027.

وأشار التقرير إلى تحسن معدل التضخم، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 2.8% خلال الفترة 2026-2027، ما يعكس فعالية السياسة النقدية واستقرار الأسعار الداخلية.

ويعزى هذا الأداء إلى الاستثمارات التي نفذتها شركة سوناطراك بالتعاون مع شركات أجنبية لتحديث وتوسيع شبكات إنتاج النفط والغاز، إلى جانب مستوى مرتفع للإنفاق العمومي على البنية التحتية الاجتماعية، وزيادة نفقات استهلاك الأسر.

كما كشف التقرير عن تميز الجزائر بمستوى احتياطي صرف متين يغطي 15.8 شهراً من الواردات، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات صلابة في إفريقيا ومن بين الأفضل في شمال إفريقيا من حيث الاحتياطيات.

