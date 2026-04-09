إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر ضمن أفضل اقتصادات إفريقيا.. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يكشف

محمد فاسي
  • 373
  • 0
الجزائر ضمن أفضل اقتصادات إفريقيا.. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يكشف
الشروق أونلاين
الجزائر ضمن أفضل اقتصادات إفريقيا (تعبيرية)

صنف التقرير النصف السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بعنوان “أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاقه المستقبلية” الجزائر ضمن الدول الأفضل أداءً بالقارة، حيث سجل اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 بعد 3.6% في 2024، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى 3.9% في 2026 و4.0% في 2027.

وأشار التقرير إلى تحسن معدل التضخم، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 2.8% خلال الفترة 2026-2027، ما يعكس فعالية السياسة النقدية واستقرار الأسعار الداخلية.

(الصفحة رقم 05 من التقرير توضح تحسن معدل التضخم في الجزائر)

ويعزى هذا الأداء إلى الاستثمارات التي نفذتها شركة سوناطراك بالتعاون مع شركات أجنبية لتحديث وتوسيع شبكات إنتاج النفط والغاز، إلى جانب مستوى مرتفع للإنفاق العمومي على البنية التحتية الاجتماعية، وزيادة نفقات استهلاك الأسر.

(الصفحة رقم 60 من التقرير توضح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)

(الصفحة رقم 27 من التقرير توضح تضخم الأسعار الاستهلاكية 2025-2027)

(الصفحة رقم 30 من التقرير توضح التغيرات في أسعار الفائدة من 2024-2025)

(الصفحة رقم 50 من التقرير توضح مدفوعات الدين العام والإنفاق على الصحة من 2021-2023)

كما كشف التقرير عن تميز الجزائر بمستوى احتياطي صرف متين يغطي 15.8 شهراً من الواردات، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات صلابة في إفريقيا ومن بين الأفضل في شمال إفريقيا من حيث الاحتياطيات.

(الصفحة رقم 31 من التقرير)

كل التفاصيل عن مصالحة الجزائريين مع الضرائب خلال 2026!

12 ألف منصب شغل مرتقبة من مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر

زخم اقتصادي جزائري موريتاني يعزز آفاق الشراكة الثنائية

خروج أولى شاحنات وحافلات “صوكون” شهر أوت القادم

32 ملاحظة حول صرف الولايات لميزانية 2026!

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للاستيراد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد