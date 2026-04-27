الجزائر وأذربيجان تتفقان على توسيع التعاون في هذه المجالات

اتفقت الجزائر وأذربيجان على تعزيز الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة، وتنظيم اجتماعات مستقبلية على مستوى الخبراء لاستكشاف فرص تعاون جديدة، وذلك خلال لقاء جمع وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال بوفد برلماني أذربيجاني يقوده شاهين إسماعيلوف، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر ورئيس لجنة الشباب بالجمعية الوطنية.

وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور عدد من إطارات القطاع، استعرض الوزير مراد عجال أبرز المشاريع الكبرى التي يشرف عليها القطاع، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية التنويع الطاقوي، مؤكدا مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل رئيسي في ضمان الأمن الطاقوي على المستويين القاري والدولي.

كما أبرز التقدم المحرز في برنامج تطوير الطاقات المتجددة، خاصة مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط الجاري إنجازه، إلى جانب مساعي الانتقال التدريجي نحو الطاقات النظيفة عبر تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز مسار الانتقال الطاقوي.

وتناول اللقاء كذلك مختلف مجالات نشاط القطاع، بما يشمل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، والتكوين، وصناعة المعدات ذات الصلة.

من جانبه، قدم رئيس الوفد الأذربيجاني عرضا حول واقع قطاع الطاقة في بلاده ومسار تطوره، مشيرا إلى أوجه التشابه مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بسلسلة القيمة التي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وأنماط الاستهلاك، معربا عن رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، لا سيما في ميادين الطاقات المتجددة.