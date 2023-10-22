الجزائر وألمانيا تبحثان فرص الشراكة في الطاقات المتجدّدة والهيدروجين

العاصمة تحتضن النسخة الخامسة من يوم الطاقة بين البلدين

تحتضن العاصمة، الاثنين، يوم الطاقة الخامس الجزائري – الألماني، تحت شعار “تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا.. الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر”، لبحث فرص الشراكة بين البلدين في هذا المجال.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإنه “في إطار أنشطة الشراكة الجزائرية – الألمانية في مجال الطاقة، تُنظم وزارة الطاقة والمناجم، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، بالعاصمة، يوم الطاقة الخامس الجزائري – الألماني، تحت شعار “تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا.. الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر”.

وحسب نفس المصدر، تهدف هذه النسخة الخامسة، والتي ستشهد مشاركة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وستيفان وينزال، كاتب الدولة البرلماني لدى الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، وكذا إليزابيث وولبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر وسفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس إيكرت، إلى مناقشة آفاق تطوير الطاقات المتجدّدة والهيدروجين وكفاءة الطاقة في الجزائر، وكذلك فرص التعاون في هذه المجالات مع ألمانيا.