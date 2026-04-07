الجزائر وموريتانيا توقعان على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم (فيديو)

وقعت الجزائر وموريتانيا اليوم الثلاثاء، 7 أفريل، على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، أشرف سيفي غريب، والوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون.

ووفقا لذات المصدر تغطي الاتفاقيات الموقعة، قطاعات الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانيّة والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعلم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة.