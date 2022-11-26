الجمارك تحجز 7.6 كلغ من الكوكايين في ميناء الجزائر

تمكن عناصر الجمارك بالتنسيق مع أفراد من الجيش، من حجز 7.6 كلغ من الكوكايين في ميناء الجزائر، كانت مخبأة في سيارة قادمة من خارج البلاد.

ووفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك يوم السبت، فقد أسفرت العملية عن حجز:

7,6 كلغ من الكوكاكين،

2.000 بطارية خاصة بالسجائر الإلكترونية،

وأوراق نقدية مزوّرة من فئة 1000 دينار جزائري بقيمة 180 مليون سنتيم.

“وتمّ ضبط المحجوزات مخبأة بإحكام على متن سيارة أحد المغتربين القادمين من الخارج“، يضيف بيان الجمارك.