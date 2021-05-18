الجوية الجزائرية تتبرأ من برنامج الرحلات الجوية المتداول

نفت الجوية الجزائرية صحة برنامج رحلات دولية تم مشاركته على نطاق واسع على المنصات الاجتماعية تزامنا والإعلان عن فتح الحدود الجوية اعتبارا من 1 جوان المقبل.

وأفادت خلية الإعلام بالجوية الجزائرية في اتصال هاتفي مع “الشروق” أن ما البرنامج الذي يجري تداوله على المنصات الاجتماعية لا أساس له من الصحة، مشيرة على أن الأمر يتعلق ب أخبار كاذبة FakeNews.

وحسب الجوية الجزائرية فإنها ليست مسؤولة عن ضبط برامج الرحلات، لأن اللجنة العليمة هي التي ستتولى عملية تحديد وضبط الوجهات المعنية بالرحلات الدولية بناء على الوضعية الوبائية في كل بلد.

ومنذ الاثنين جرى تداول برنامج لرحلات جوية من مطارات العاصمة وقسنطينة ووهران نحو فرنسا (باريس ليون) ومدريد ولندن ودبي وبكين وعدة وجهات أخرى.