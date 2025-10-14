-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس السوري يزور روسيا

الشروق أونلاين
  • 176
  • 0
الرئيس السوري يزور روسيا
أرشيف
الرئيس السوري أحمد الشرع

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا هذا الأربعاء، حيث ينتظر أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الزيارة تأتي “في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي”.

كما نقلت الوكالة عن مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أنه من المقرر أن يناقش الشرع خلال لقائه مع بوتين “المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

بوتين يؤكد استعداد موسكو لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع نظام الأسد

وفي فيفري الماضي، تلقى الشرع اتصالا هاتفيا من بوتين، أكد خلاله “دعم موسكو لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها. كما أبدى استعدادها لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السابق”.

مقالات ذات صلة
سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…

سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…

خلال ساعات.. حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 20 رهينة صهيونية

خلال ساعات.. حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 20 رهينة صهيونية

400 شاحنة مساعدات تدخل غزة اليوم

400 شاحنة مساعدات تدخل غزة اليوم

الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

حماس تُسلم جميع الأسرى الأحياء للكيان الصهيوني

حماس تُسلم جميع الأسرى الأحياء للكيان الصهيوني

خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد