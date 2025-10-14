الرئيس السوري يزور روسيا

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا هذا الأربعاء، حيث ينتظر أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الزيارة تأتي “في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي”.

كما نقلت الوكالة عن مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أنه من المقرر أن يناقش الشرع خلال لقائه مع بوتين “المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وفي فيفري الماضي، تلقى الشرع اتصالا هاتفيا من بوتين، أكد خلاله “دعم موسكو لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها. كما أبدى استعدادها لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السابق”.