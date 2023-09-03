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الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يصل إلى نيروبي للمشاركة في قمة المناخ

وكالة الأنباء الصحراوية
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الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يصل إلى نيروبي للمشاركة في قمة المناخ
وكالة الأنباء الصحراوية
وصل الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، مساء اليوم إلى العاصمة الكينية، من أجل المشاركة في أشغال قمة المناخ الأفريقية وأسبوع المناخ الأفريقي.

وصل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، مساء اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، وهذا من أجل المشاركة في أشغال قمة المناخ الأفريقية وأسبوع المناخ الأفريقي 2023.

وقد حلّ إبراهيم غالي مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر، في مطار نيروبي الدولي أين استقبله وفد حكومي رسمي يقوده وزير الخارجية الكيني مرفوقا بإطارات من وزارة الخارجية الكينية، حسب وكالة الأنباء الصحراوية.
وسيعمل المشاركون في قمة المناخ الافريقية وأسبوع المناخ الأفريقي 2023 على تحفيز التعاون الدولي، وقد توقعت الحكومة الكينية أن يجذب الحدثان أكثر من 15 ألف مشارك.

وسيتم أثناء هذا الحدث القاري الذي تستضيفه كينيا، صياغة إعلان نيروبي بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ من قبل القادة الأفارقة. كما سيسهل هذا الحدث إطلاق “دعوة للعمل” لحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء على القيام بدور قيادي في تحويل أي إعلان إلى واقع ملموس.

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