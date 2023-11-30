الرئيس تبون يضع حجر أساس إنجاز خط السكة الحديدية “بشار-تندوف-غار جبيلات”

على مسافة 950 كلم..

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس، حجر أساس مشروع إنجاز خط السكة الحديدية “بشار-تندوف-غار جبيلات”، على مسافة 950 كلم.

يأتي ذلك في زيارة العمل والتفقد الذي يقوم بها الرئيس تبون إلى ولاية تندوف، حيث يتم إنجاز هذا المشروع على 3 مقاطع:

المقطع الأول: يربط بشار بالنقطة الكيلومترية 200 كلم

المقطع الثاني: يربط أم العسل بتندوف على مسافة 175 كلم

المقطع الثالث: يربط النقطة الكلومترية 200 وأم العسل ومن بتدوف إلى غارا جبيلات مسافة 575 كلم

تدشين مشروع تطوير واستغلال منجم الحديد لغار جبيلات

دشن الرئيس عبد المجيد تبون، مشروع تطوير واستغلال منجم الحديد لغار جبيلات بتندوف، حيث تابع الرئيس عرضا مصورا حول عمل منجم غار جبيلات وآفاقه المستقبلية.

وأكد رئيس الجمهورية أنه هذا اليوم تاريخي “وقد دخلنا في المشروع الحقيقي ونتمنى أن تكون وتيرة الأشغال سريعة بمنجم الحديد بـغار جبيلات”، مشيرا إلى أن “تحويل المادة الخام إلى بشار سيوفر مناصب عمل”.

وتابع الرئيس تبون: “سوف نبحث مع الجيش لإنشاء مؤسسة خاصة لنقل العمال بالهليكوبتر لتسريع وتيرة العمل”.

أبرز تصريحات رئيس الجمهورية: