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من أجل فلسطين

الرئيس تبون يدعو لعقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يدعو لعقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، إلى إجراء جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة.

جاء ذلك في خطاب الرئيس الجزائري أمام الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة. في دورتها الـ78، بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال الرئيس تبون في خطابه إن الجزائر “سعت على الدوام لدعم القضية الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرّف، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.

قبل أن يضيف:”وكتعبير عن موقفها، ودعمها للقضية الفلسطينية العادلة، بادرت بلادي نهاية السنة الماضية، بإشراف شخصي، بعقد مؤتمر للمّ الشمل الفلسطيني”.

متابعا يقول:”أهيب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية. من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة”.

“مع تجديد المطالبة، وألحّ على ذلك، بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، يردف الرئيس تبون.

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