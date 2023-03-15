الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بطلب من هذا الأخير.

وقال مقري في تصريح أدلى به عقب اللقاء:”ستنتهي عهدتي في رئاسة الحركة غدا، فأردت أن ألتقي بالسيّد الرئيس لأشكره على الأجواء الإيجابية التي كانت بيننا كحزب في المعارضة”.

وأضاف مقري:”كان صدر الرئيس متّسعا لوجهات النظر المختلفة، لذلك ستبقى المرحلة الماضية في ذاكرتي”. متابعا:”من باب الواجب أن أطلب لقاءه لأشكره”.

اللقاء هو الثاني من نوعه لرئيس الحزب المعارض، في قصر المرادية، منذ بداية السنة الجارية. حيث استقبل مقري بمقر الرئاسة، في بداية جانفي الماضي.

وقال مقري عن اللقاء السابق مع رئيس الجمهورية، إنه كان بطلب منه. “لعرض وجهات النظر فيما يتعلّق بالشأن السياسي والاقتصادي، وملفات أخرى”.