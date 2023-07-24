الرئيس تبون يعزّي في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في بجاية

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، تعازيه في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات التي نشبت في عدّة مناطق من شمال البلاد.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر، نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين، وأفراد الجيش. جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن”.

وتابع الرئيس يقول:”وإذ أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم، أسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.، وأن يتقبلهم مع الشهداء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

استشهاد 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين في حرائق بجاية

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد استشهد 10 عسكريين تابعين لمفرزة الجيش بمنطقة بني كسيلة. إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة.

فعلى إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية يوم الأحد، على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة. سُخّرت لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها.

وتمثلت هذه الوسائل في طائرتين متخصصتين في إخماد النيران. إلى جانب تدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي.

“ونظرا لازدياد قوة الرياح التي تسبّبت في تغيير اتجاه النيران نحو مكان مفرزة الجيش ببني كسيلة. تمّ الشروع في إخلاء أفرادها العسكريين رفقة سكان مشاتي المنطقة صباح الإثنين”، يقول بيان الدفاع.

وخلال عملية الإخلاء، ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريون رفقة سكان المشاتي المتاخمة. مما تسبب باستشهاد 10 عسكريين، وإصابة 25 آخرين.

“ويتقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم”، يضيف البيان.