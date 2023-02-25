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الجزائر

الرئيس تبون يعلن إعادة فتح سفارة الجزائر في كييف هذا الأسبوع

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعلن إعادة فتح سفارة الجزائر في كييف هذا الأسبوع
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

تتّجه الجزائر لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، حسب ما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة.

وقال الرئيس تبون في لقائه مع وسائل الإعلام المحلية: “اتخذنا قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا هذا الأسبوع”.

وينتظر أن تصدر وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا حول تفاصيل القرار في الساعات المقبلة، حسب ما أوضحه الرئيس.

وعلّقت سفارة الجزائر في كييف عملها وأجلت جميع موظفيها في شهر مارس 2022، بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 24 فيفري من العام نفسه.

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