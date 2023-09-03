الرئيس تبون يعين محمد لعقاب وزيرا للاتصال

عيّن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، لعقاب محمد وزيرًا للاتصال.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أنه “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البروفيسور لعقاب محمد وزيرًا للاتصال”.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى في 20 جوان 2023، مهام وزير الاتصال السابق محمد بوسليماني، بعد استشارة الوزير الأول.

من هو وزير الاتصال محمد لعقاب؟

محمد لعقاب من مواليد 1966 بـ “دلس” ببومرداس، أستاذ دكتور بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، وعضو مجلس الأمة.

وسبق لمحمد لعقاب أن اشتغل صحفيا في العديد من الصحف والجرائد اليومية والأسبوعية، وهو كاتب ومحلل سياسي أيضا.

وعينه الرئيس عبد المجيد تبون في أفريل 2022، عضوا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

كما شغل لعقاب منصب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية بداية سنة 2020، وله الكثير من المؤلفات نذكر منها:

الإعلام الإسلامي المعاصر في الجزائر: نماذج من الصحافة المكتوبة “العقيدة”

كتاب الصحفي الناجح

المسلمون في حضارة الإعلام الجديدة – 1996

تهويد الوعي – 2014

بيان رئاسة الجمهورية: