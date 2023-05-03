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السعودية تجلي مواطني 103 دول من السودان

الشروق أونلاين
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السعودية تجلي مواطني 103 دول من السودان
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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

وصل إجمالي الرعايا الذين قامت السلطات السعودية بإجلائهم من السودان، من مواطني المملكة ومعظم دول العالم، إلى 5629 شخصا، حسب ما ذكره بيان للسفارة السعودية في الجزائر.

وأجلت السعودية على إثر الاشتباكات العسكرية الدائرة في السودان، 239 مواطنا سعوديا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون إلى 102 جنسية.

وقالت السفارة إن العديد من الجهات الحكومية السعودية “اتخذت أعلى إجراءات الاستعداد في سباق مع الزمن من أجل إجلاء أكبر عدد من المواطنين السعوديين ورعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة المتواجدين في السودان إلى أماكن آمنة”.

وأطلقت السعودية “خطا جويا نشطا على مدار الساعة، بالإضافة إلى خط بحريّ أيضاً. كما حرصت على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين غير السعوديين الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة”، يضيف المصدر.

وتابع بيان السفارة أن “جهود المملكة على الجانب الإنساني من خلال عمليات الإجلاء التي قامت بها، قد تزامنت مع حملة نشطة تتضمن بذل الجهود الحثيثة في سبيل حقن الدماء في السودان والعودة لمسار الحلّ السياسي”.

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