السفير السعودي الجديد لدى إيران يسلّم أوراق اعتماده

قدم السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي يوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية أن سفير السعودية الجديد لدى إيران التقى عبد الله يان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، لتسلّم أوراق اعتماده.

ووصل السفير السعودي المعيّن لدى إيران عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران يوم الثلاثاء الماضي، لمباشرة مهامه الجديدة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي مارس الماضي، تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رسمية من عاهل السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإجراء زيارة إلى الرياض، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ورحّب الرئيس الإيراني بدعوة الملك سلمان لزيارة السعودية، مؤكدا استعداده لتعزيز التعاون بين البلدين، يضيف المتحدث.

وأبرمت السعودية وإيران في نفس الشهر، اتفاقا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بعد ما يزيد عن 7 سنوات من القطيعة، عقب حادثة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ويتضمن الاتفاق إعادة تبادل السفراء وفتح سفارتي البلدين بكل من الرياض وطهران في غضون الشهرين المقبلين.