السكر البني أم الأبيض: أيهما أكثر ضررا؟

يعتقد البعض أن السكر البني أكثر صحة من السكر الأبيض، لكن هذا غير صحيح، فكلاهما ضار بنفس القدر عند تناولهما بكميات كبيرة، باستثناء بعض الفروقات الطفيفة.

هذه الحقيقة يؤكدها خبير التغذية الروسي الدكتور أليكسي كوفالكوف، مدير مستشفى تصحيح الوزن، قائلا:

“يبحث الكثيرون في المتاجر عن أنواع من السكر بديلة للسكر الأبيض، ولكن السكر “الداكن” و”البني” وغيرهما، مبدئيا لا تختلف بشيء عن السكر الأبيض التقليدي، إلا باللون والشكل فقط”، وفقا لموقع elconsolto.

ماهي مكوناتهما؟

في حين أن السكر الأبيض يحتوي فقط على بلورات السكر، يُصنع السكر البني من بلورات السكر ودبس السكر.

يحتوي السكر البني العادي على ما يصل إلى 10% من دبس السكر، والذي يُستخرج عادة من قصب السكر.

كان السكر البني في السابق سكرا لم يُكرر بالكامل، وكان سكرا “خامًا” خشنا، أما الآن، فيُنتج السكر البني عادةبإضافة دبس قصب السكر إلى بلورات السكر الأبيض المكرر، كما يُستخدم دبس بنجر السكر أحيانا، حسب موقع diffen.

ماهو الفرق الغذائي بينهما؟

الفرق الغذائي الأبرز بين السكر الأبيض والسكر البني، هو أن هذا الأخير يحتوي على نسبة أعلى قليلا من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

مع ذلك، فإن كميات هذه المعادن في السكر البني ضئيلة، لذا فهو ليس مصدرا جيدا لأي فيتامينات أو معادن.

كما يحتوي السكر البني على سعرات حرارية أقل قليلامن السكر الأبيض، إلا أن الفرق ضئيل.

ملعقة صغيرة واحدة (4 غرامات) من السكر البني توفر 15 سعرة حرارية، بينما تحتوي نفس الكمية من السكر الأبيض على 16.3سعرة حرارية.

بصرف النظر عن هذه الاختلافات الطفيفة، فهما متشابهان من الناحية الغذائية اختلافهما الرئيسي هو الطعم واللون، وفق موقع healthline.

لماذا يجب تجنب كل من السكر البني والسكر الأبيض؟

يُعد كل من السكر البني والسكر الأبيض من أنواع السكريات المضافة التي قد يكون لها آثار سلبية على صحتك عند الإفراط في تناولها، إليك السبب:

سعرات حرارية فارغة

يُعد كل من السكر البني والسكر الأبيض “سعرات حرارية فارغة”، حيث يُوفران الطاقة دون أي عناصر غذائية أساسية.

يمكن أن يؤدي الاعتماد عليهما للحصول على الطاقة إلى نقص غذائي مع مرور الوقت، خاصة إذا تم استبدال خيارات الطعام الصحية في النظام الغذائي.

ارتفاع سريع في سكر الدم

يتميز كلا النوعين من السكريات بمؤشر جلايسيمي مرتفع (حوالي 64)، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات سكر الدم.

هذا الأمر يُرهق البنكرياس، الذي يُفرز الأنسولين لخفض مستويات السكر، مع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

يسهم في الالتهاب

يرتبط الإفراط في تناول السكر بالالتهابات المزمنة في الجسم، وهذا قد يُفاقم حالات مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب ومشاكل الجلد مثل حب الشباب والشيخوخة المبكرة.

تأثيرات شبيهة بالإدمان

تُحفّز الأطعمة السكرية نظام المكافأة في الدماغ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام واحتمال الإفراط في الاستهلاك.

يعاني الكثير من الناس من صعوبة التحكم في كمية الطعام عند تناول السكر، مما قد يُسهم في زيادة الوزن واتباع أنماط غذائية غير صحية.

ضار بصحة الأسنان

يُعد السكر مصدرًا غذائيًا رئيسيًا للبكتيريا الضارة في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

شوائب السكر

في حين أن معظم أنواع السكريات التجارية تُكرر لتكون آمنة، إلا أن المنتجات منخفضة الجودة أو غير الخاضعة للرقابة قد تحتوي على شوائب، مثل الرمل وألياف قصب السكر أو حتى الكائنات الدقيقة، بحسب موقع fitterfly.

هل يُمكن استخدام السكر البني بدلاً من السكر الأبيض؟

يُمكن استخدام السكر البني والسكر الأبيض بالتبادل في معظم الاستخدامات، بما في ذلك الخَبز

يوفر كلا النوعين من السكر الحلاوة المطلوبة، ومع ذلك، يُضفي السكر البني لونًا أغمق على الأطباق بسبب محتواه من دبس السكر.

بالإضافة إلى ذلك، يُعطي دبس السكر البني رطوبةً أكبر، ما يجعله يمتص الماء، ولذلك تكون الأطباق المصنوعة منه أكثر رطوبة ونعومة من تلك المصنوعة من السكر الأبيض، بحسب موقع spiceography.