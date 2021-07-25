الشريعة: السيطرة على 85 بالمائة من الحريق ووفاة عون حماية مدنية

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، الأحد، تمكن الأرتال المتنقلة من السيطرة على 85 بالمائة من الحريق، فيما لقي أحد الأعوان المتدخلين لإخماد الحريق مصرعه.

وبحسب ما جاء في البيان الذي نشر عبر حساب المديرية على فيسبوك فقد:

ـ تدخلت يوم السبت 24 جويلية 2021 على الساعة 04 سا و 30 د صباحا من أجل حريق غابة بمنطقة واحد بلاط بلدية الشريعة، و منطقة سيدي الكبير و بوعرفة.

ـ تسيير العمليات تحت قيادة السيد المدير العام الحماية المدنية.

ـ تدخل الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة، المدية، تيبازة، البويرة و عين الدفلى و الوحدة الوطنية التدريب و التدخل بالدار البيضاء، و كل من الوحدات : البليدة، أولاديعيش، بوعرفة و المركز المتقدم باب الجزائر.

ـ تدخل مصالح الغابات لولاية البليدة للتدعيم.

وأضاف البيان أن الحالة العامة ليوم الأحد 25 جويلية 2021 على الساعة 08 سا صباحا:

ـ تمت السيطرة نسبيا حوالي 85% من الحريق بالحظيرة الوطنية الشريعة.

ـ تسجيل عودة الحريق ببعض النقاط على مستوى الحظيرة الوطنية الشريعة:

ـ القسطل.

ـ وادي الأبرار.

ـ تم إخماد الحريق نهائيا و الابقاء على عملية الحراسة لضمان عدم عودة الحريق بكل من:

ـ البرغوث بلدية بوعرفة.

ـ سيدي الكبير بلدية البليدة.

ـ جهود الإخماد ما تزال متواصلة في عين المكان بالنسبة الفترة الصباحية منذ الساعة 04 و 30 د صباحا.

في ذات السياق لقي عون للحماية المدنية تابع لفرقة التدخل الخاصة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالعاصمة، حتفه مساء السبت، متأثرًا بدخان النيران إثر مشاركته في عملية اخماد الحريق، حسبما أفاد به المدير المحلي للحماية المدنية، العقيد مرزاق باشي.

وأوضح باشي أنّ عون الحماية المدنية البالغ من العمر 40 سنة توفي مساء السبت بمستشفى فرانس فانون متأثرًا بدخان النيران مما تسبب في تعرّضه لسكتة قلبية.

حريق الشريعة.. تدخل الوحدة الجوية للحماية المدنية

تدعمت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة المتواجدة بأعالي الشريعة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت 24 جويلية، لإخماد حرائق الغابات المندلعة، بالفرقة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بهدف محاصرة الحريق و الإسراع في إخماده.

وأوضح بيان للحماية المدنية للبليدة، أن الفرقة الجوية للحماية المدنية تدخلت بعد مرور ساعات قليلة من نشوب الحريق على مستوى منطقة تابلاط بمرتفعات الشريعة بمشاركة المروحيات لإخماد هذا الحريق.

وأضاف المصدر أن الحريق ممتد عبر أربعة بؤر كبرى مما إستدعى وضع جميع وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن موقع إندلاع الحريق الذي يتميز بصعوبة المسالك الغابية و نشوب عدة بؤر إستدعى تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات مدعم بعدة وحدات للحماية المدنية و كذا مصالح الغابات.