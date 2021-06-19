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منوعات

الشيخ شمس الدين: تلقيت 60 ألف سؤال ولست في حصة ما يطلبه المستمعون

نادية شريف
  • 130991
  • 35
الشيخ شمس الدين: تلقيت 60 ألف سؤال ولست في حصة ما يطلبه المستمعون

كشف الشيخ شمس الدين بأنه تلقى أزيد من 60 ألف سؤال لمسلمين من كل أنحاء العالم، وطلب من متابعيه الصبر لأنه يفضل التحقق قبل الإجابة قائلا” لست في حصة ما يطلبه المستمعون”.  

وقال الشيخ شمس الدين أن الاتصالات تأتيه من الجالية الجزائرية بالخارج ومن دول العالم ومن الهند و بروناي وجنوب افريقيا ومن دول لم يكن يعرفها من قبل”.

وأضاف الشيخ شمس الدين أنه لا يجيب على سؤال إلا أذا تأكد من صحته قائلا “لسنا في حصة ما يطلبه المستمعون وهذه فتوى ولابد لها من الأمانة وتقوى الله تعالي”.

شاهد.. هذا ما قاله الشيخ شمس الدين بعد خروجه من المستشفى!

ظهر الشيخ شمس الدين، مساء الثلاثاء 15 جوان، في مقطع مصور وهو يبشرّ محبيه بمغادرته مستشفى مصطفى باشا بعد صراع كبير مع فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن علامات التعب والإرهاق لا تزال بادية على محيا الشيخ بوروبي الذي فقد الكثير من وزنه إلا أنه آثر أن يخاطب محبيه ليشكرهم.

وأثنى شمس الدين على الهبّة التضامنية معه، مؤكدا بأنه شفي بفضل دعاء المحبين والصالحين، بالقول: “كان الدوا في صراع مع الداء لكن لما دخلت دعواتكم على الخط حسمت الموقف”.

وتقدم بالشكر الجزيل لكل العلماء والأئمة ومن يحبونه، وأيضا الجالية الجزائرية بالخارج، ممن راسله وتواصل معه للاطمئنان على صحته، وأيضا الطاقم الصحي الساهر على علاج المرضى.

من جانب آخر قال الشيخ إن له والدة آلمها مرضه، لذلك حمد الله كثيرا أن شافاه من أجلها ودعا لها، كما اغتنم الفرصة للدعاء لكل من دعا له ولكل المرضى الذين لم يغادروا المستشفى بعد.

الشيخ شمس الدين يطمئن محبيه بتجاوزه مرحلة الخطر.. وهذا ما قالته ابنته!

طمأن الشيخ شمس الدين محبيه، مساء الأحد 13 جوان، بتجاوزه مرحلة الخطر، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

وقال الشيخ في تصريح للشروق نيوز بأنه يتحسن بفضل الله وسيعود لحلقاته، مؤكدا أن جسمه يستجيب للعلاج، لافتا أنه راض بقضاء الله وقدره.

كما شكر الشعب الجزائري، قائلا: “أنا متأكد بأن دعواته عجلت في شفائي وواثق بأنهم ما تركوني، وما تركوا أهلي وسألوا عني” معربا عن سعادته بمحبة الناس له ووقوفهم معه في محنته.

من جانبها صرحت، نعمة الله بوروبي، ابنة الشيخ أن والدها  لا يزال في المستشفى وهو في تحسن مستمر، وقد بدأ يتكلم ويتناول الطعام.

وأكدت بأن فيروس كورونا سبب له ارتفاعا كبيرا في السكري وهو ما أثر عليه، فاضطر الأطباء لإبقائه تحت المراقبة الطبية.
وأضافت بأنه كان من المقرر أن يغادر المستشفى، الأحد، لكن الأطباء قرروا إبقاءه لأن نسبة السكر بقيت مرتفعة في دمه، حيث فاقت 4 غرامات”، لافته بأنه فقد الكثير من وزنه لأنه لم يتناول الطعام منذ 20 يوما.

عائلة الشيخ شمس الدين تطمئن بشأن حالته الصحية وتنشر صورة له من داخل المشفى

طمأنت عائلة الشيخ شمس الدين، مساء الأربعاء 9 جوان، بشأن حالته الصحية، ونشرت صورة له من داخل المشفى، مؤكدة بأنه سيعود قريبا.

وجاء في منشور للعائلة على حساب الشيخ الرسمي بموقع فيسبوك: “أسدنا يتعافى والحمد لله ويبلغكم السلام، صحيح أنه لا يزال في المشفى تحت رقابة و عناية الأطباء، ولكنه سيكون معنا قريبا، فلا الطريق انتهى ولا الرسالة أُتِمَّت ولا أخلفنا العهد أبدا”.

وأضافت: “شكرا لكل من دعمنا بالدعاء ولكل من واسانا وسأل عنا، شكرا لكل من رافقنا في محنتنا، شكرا لكل من اتصل أو تواصل معنا من كل بقاع العالم، شكرا لقلوبكم جميعا
والشكر الجزيل للطاقم الطبي الذي يعمل على قدم و ساق ويسهر ليل نهار من أجل استقرار حالة شيخنا وقيامه بالسلامة”.

هذا وأشارت إلى أنه لا يزال بحاجة للدعاء، لأنه لم يغادر المشفى بعد.

شقيقة الشيخ شمس الدين تكشف حقيقة الصورة المتداولة لزوجته!

كشفت حسناء بوروبي، شقيقة الشيخ شمس الدين، الثلاثاء 8 جوان، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها زوجته.

وقالت حسناء في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “هذه ليست زوجة أخي وكل ماجاء في المحتوى مفبرك لا أساس له من الصحة…فبركوا صور سيدة لا نعرفها على أنها زوجته واستغلوا بكاءه في حصة اجتماعية لاعداد فيديو يظهر للعميان بأنه مفبرك”.

وأضافت: “أصحاب هذه الفيديوهات المفبركة حزتم مشاهدات خيالية ومعها دعاوي الشر بالكيلو أيضا…وكما يقول شقيقي دائما : حسبنا الله ونعم الوكيل”.

عائلة الشيخ شمس الدين تنشر توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه

نشرت عائلة الشيخ شمس الدين بوروبي، الاثنين 7 جوان، توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العائلة في تدوينة نشرت على صفحة الشيخ الرسمية على موقع فيسبوك إنه في المستشفى منذ الأحد صباحا بسبب ارتفاع شديد في السكري.

وأضافت أن من يعرفه يعلم بأنه يعمل ليل نهار دون توقف، سواء في وظيفته أو متطوعا في جمعية القلوب الرحيمة الخيرية أو يؤلف في مكتبته.

وبخصوص صورته في عيادة النجاة الخاصة، أوضحت بأن الصورة ملتقطة منذ أيام وليست حديثة، كما نوهت إلى أن ابنه الأصغر لا يدير حسابه كما زعمت بعض الجهات.

وطلبت في الختام من الجميع الدعاء له حتى يعود أقوى لأن لسانه يلهج بالدعاء للجميع حتى وهو في أسوأ حالاته.

الشيخ شمس الدين يعاني من مضاعفات السكري وليس مصابا بكورونا

أفادت مصادر مقربة من الشيخ شمس الدين بوروبي، بأنه متواجد بالمستشفى لأنه يعاني من مضاعفات السكري وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي بقناة الشروق “يوسف نكاع” بأن “الشيخ مرهق للغاية ويحتاج إلى الراحة التامة، ولكنه مصر على الجري صباح مساء خلف مشاغل الناس على حساب صحته”.

وتداول مستخدمون لفيسبوك صورة له وهو في عيادة خاصة، وقالوا بأنه خضع لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة.

ناشطون يتداولون منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب الدعاء لأبيه

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت 5 جوان، منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب من خلاله الدعاء لأبيه.

وانتشرت صورة الابن الأصغر للشيخ، على نطاق واسع، وقال نشطاء بأنه نشر تدوينة على حساب والده الرسمي جاء فيها: “من كان له ذرة من الحب في قلبه لشيخنا الشيخ شمس الدين فليدع له هو يمر بأزمة صحية حادة منذ أيام… ياربي إشفيه وعافيه”.

وتناقل البعض خبر إصابة الشيخ شمس الدين بفيروس كورونا، بعدما نشر صديقه الشيخ علي عية عدة تدوينات عبر حسابه يقول بأن الفيروس تمكن منه وهو يطلب منكم الدعاء له.

ونفى آخرون الأمر وقالوا بأنه لم يغادر بيته منذ أسبوع ويحتاج للدعاء.

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التعليقات
35
  • فيصل حمادي

    فَأَنجَيْنَاهُ عَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ اللهم رب الناس ادهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك

    0
  • بلال من زوريخ سويسرا

    اللهم اشف شيخنا شمس الدين وعافيه واذهب عنه الاذى نحبك في الله

    0
  • رابح من سويسرا

    اللهم اشفي شيخنا العزيز العالي علبنا شمس الدين من كل داء واحفظه برحمتك يا أرحم الراحمين سلام عليكم من أحبائكم من سويسرا

    4
  • ابو موسي الاشعري

    اللهم اشفي شيخنا العالم والداعية القدير شمس الدين واحفظه واستره وسدد خطاه يا رب العالمين امين امين امين . انك يا شيخنا الجليل ذخر للجزائر وتاج علي رؤوسنا لن نفرط فيك ابدا

    3
  • الله الوطن الملك

    الله يشفيك يارب العالمين شيخنا الفاضل شمس الدين وينوضك بالصحة والعافية يارب والله اني احبك في الله

    5
  • ali darki

    اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي شيخنا شمس الدين وتمدّه بالصحّة والعافية . أما من افترى على الشيخ الكذب نقول له : حسبنا الله ونعم الوكيل.

    9
  • عمر

    الله يشفيه

    5
  • محمد من المغرب

    اللهم رب الناس اذهب الباس عنه و اشفه انت الشافي شفاءا لا يغادر سقما و لا يبقي الما

    8
  • Med-dz

    اللهم اشف عبدك, اللهم البسه ثوب العافية اللهم اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

    6
  • يوغرطة

    اللهم اشفي شيخنا الجليل شمس الدين من كل داء وسوء واحفظه من كرب وهم . كل المسلمين يا شيخنا العزيز المبارك باوروبا وامريكا وخاصة من بريطانيا وايطاليا وايرلندا يتمنون لك الشفاء العاجل وان يجمعك الله تعالي باهلك قريبا امين امين يا رب العالمين . اللهم بارك في شيخنا العزيز

    8
  • علي بابا

    شيخ جليل طهور انشاء الله اللهم اشفيه وعافيه لكن لماذا لا تخصص له طائرة لتنقله الى احدى المستشفيات في الخارج.

    4
  • Youcef

    اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض إلى صحته وتستجيب دعاء البائس، أشفي كل مريض

    7
  • Reda

    ربي يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين آمين يارب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله ربي العالمين.

    8
  • برمضان لخضاري

    على صاحبة الصورة التي قالوا أنها زوجة الشيخ شمس الدين بوروبي أن ترفع دعوى متعلقة بالتشهير والتدليس ونشر صورتها دون إذنها في شبكات التواصل ضد أصحاب الحسابات المعنية الذين كذبوا على الجميع والعدالة ستقوم بدورها إن شاء الله.

    11
  • مبارك اكتوف

    اللهم شفيه وعافيه يارب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى آلله عليه وسلّم تسليما كثيرا

    10
  • محمد

    اللهم اشفي شيخنا شفاءا لا يغادر سقما ..

    7
  • هشام

    اللهم اشفيه وعافيه شفاءا لا يغادر سقما واللهم احفضه لاولاده. نحبك كثيرا في الله يا شيخنا الفاضل.( من هشام مغربي تحياتي لكم جميعا

    13
  • المتأمل

    اللهم نظف عقولنا من الجهل . اللهم ساعد الجزائري على التحرر من الدروشة والخرافات .. اللهم ساعده على العودة لجادة الصواب .. اللهم أجعله يفرق بين النور والظلام .. اللهم افتح عينيه ليبصر وافتح عقله ليفكر وافتح قلبه ليستشعر .

    5
  • Mhamed

    Allah yachafihk cheikhs tahor inchallah

    10
  • حكومي بوعمامة

    اللهم صلي على سيدنامحمدبقدرحبك فيه فرج يارب بجاهه عندك ماشيخناشمس الدين بوروبي فيه رب لاأسألك ردالقضاءولكن أسألك اللطف فيه.

    9
  • Zaki

    الله يشافيه و يعافيه

    8
  • كعبوشة شابة

    الله يشافيه ويعافيه يارب

    8
  • سواك عبد الحميد

    اللهم شفي انتا الشافي شفاء الا يغادروا قسما

    9
  • meriem

    بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في السماء ولا في الارض٠٠٠ سماحة شيخنا المحبوب لا بأس عليك و باذن الله ستقوم سالما معافى لانك بذرة خير طاهرة في محيط جاهل لتعيد اصلاح ما افستده وسائل التواصل الاجتماعي الجهنمية ٠انالله يدافع عن المؤمنين ولا يضركم ياهل شيخنا المحترمين من اصاب شيخنا بالاشاعة ٠حسبنا الله ونعمى الوكيل ٠٠

    8
  • محسن - المغرب

    اللهم اشف الشيخ شمس الدين نحبه في الله

    11
  • ou il est

    وكان الكورونا اخطر من السكري ...عافاه الله و شافاه

    13
  • amokran

    اللهم اد عوك من ديار الغربة ان اشفي الشيخ شمس الدين و جميع المسلمين امين امين امين

    16
  • عبد الرحمان الجزائري

    اللهم اشفي شيخنا الطيب و الكريم و الخلوق الشيخ شمس الدين و يعود لينيرنا بفتاويه المفيدة و المنيرة اللهم رب الناس اذهب الباس و اشفيه انت الشافي و كل مرضى المسلمين 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    21
  • عمار الشاوي

    اللهم اشفي شيخنا الجليل شمس الدين شفاءا لا يغادر سقما واحفظه من بلاء وسوء يا رب العالمين . الامام الشيخ المحترم شمس الدين حبيب وصديق كل الجزائريين وحتي بالخارج يحبه الجميع باسبانيا وايطاليا وفرنسا وهولاندا . شمس الدين رجل متدين مخلص لربه وفي لدينه الاسلام مدافع عن قضايا المسلمين بكل العالم شفاك الله يا شيخنا

    22
  • عزيز

    اللهم اشف شيخنا شمس الدين

    23
  • بنيونس المملكة المغربية

    نطلب من الله العلي القدير ان يشفي الشيخ الجليل وان تمر عليه هده المحنة بردا وسلاما وان يطيل لنا الله في عمره ويرزقه الصحة والسلامة ونطلب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تساعده وتقف بجانبه نضرا للخدمة الجليلة التي يقدمها لكافة المسلمين .

    25
  • مواطن

    لا اله الا انت الأحد الصمد لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يا الله يا رحمان يا رحيم يا ذا الجلال و الاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد و آله و اشفى شيخنا شمس الدين آميييين و صل الله على سيدنا محمد و السلام

    25
  • رشيد

    اللهم شافي شيخنا وعافيه في صحته وحفظ جميع المسلمين.

    19
  • توفيق

    اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وارزقه الصحة والعافية في نفسه وأهله فأنت خالق الداء والدواء رب الناس اذهب الباس، آته شفاء لا يغادر سقما إنك أنت الرؤوف الحليم ......

    20
  • Vagabondage

    اللهم اشفيه عافيه طهره رده الى اهله سالما قويا معافى . و احفظه في صحته اهله رزقه و اجعل هذا المرض يمر بردا و سلام عليه. و اللهم صلي و سلم على امام المرسلين محمد الصادق الامين.

    43

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