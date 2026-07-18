الصين تطلق أول مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية

لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي "عن بعد"

أعلنت شركة “شنغهاي شينغشو تيانسوان” لتكنولوجيا الفضاء الصينية يوم السبت، إطلاق أول مجموعة من الأقمار الاصطناعية ضمن مشروعها للحوسبة الفضائية، الذي يهدف إلى إطلاق ألف قمر اصطناعي لنفس الغرض.

وتمثل هذه الخطوة، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن الشركة، الانطلاقة العملية نحو التشغيل التجاري لأول شبكة حوسبة فضائية في الصين. ما يعزز مكانة البلاد في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد تكنولوجيا الحوسبة الفضائية على معالجة البيانات، وتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي، وتحليل بيانات الاستشعار، عن بعد مباشرة داخل مدار الأقمار الصناعية حول الأرض.

وذلك بدلا من إرسال كميات هائلة من البيانات الأولية إلى المحطات الأرضية. ويسهم هذا الأسلوب المبتكر في تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير، فضلا عن تخفيف الضغط على شبكات الاتصال الأرضية.

وتزامن هذا الإطلاق مع عقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي. الذي شهد أيضا إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بمشاركة الجزائر كعضو مؤسس.