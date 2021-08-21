الطفلة رحاحلة ريتاج تحرز كأس العالم للحساب الذهني والرياضيات

فازت الطفلة الجزائرية رحاحلة ريتاج سجود البالغة من العمر 11سنة بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات، التي احتضنتها تايوان..

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن البطلة العالمية، فازت عن جدارة واستحقاق، في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة، أن المنافسة عرفت مشاركة 1000 متنافس من نوابغ مختلف بلدان العالم، من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة البطلة العالمية المتألقة، التي تنحدر من ولاية سطيف، وتمنت لها مزيدا من التألق والنجاح في المنافسات القادمة .

وأكدت رحاحلة ريتاج سجود، بتفوقها على نوابغ العالم، أن أبناء الجزائر، لهم من المواهب والذكاء ما يؤهلهم لرفع التحديات على المستوى العالمي، خاصة إذا ما وفرت لهم الإمكانيات اللازمة.