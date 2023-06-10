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العاهل السعودي يأمر باستضافة 1000 حاجّا من فلسطين

الشروق أونلاين
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العاهل السعودي يأمر باستضافة 1000 حاجّا من فلسطين
أرشيف
الملك سلمان

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم السبت، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وتأتي مبادرة الملك السعودي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الخاص بموسم الحج 1444ه.

وقد أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، وهو المشرف العام على البرنامج، عن “شكره وتقديره للملك سلمان ولولي عهده، على دعمهما المتواصل تجاه أسر وذوي الشهداء والجرحى في فلسطين”.

وقال آل الشيخ بالمناسبة إن “استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين، الذين يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيداً على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة التي يكنها لإخوانه من الشعب الفلسطيني”.

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