العلاقات الجزائرية التركية… إعادة تموضع استراتيجي في عالم يتشكل

من يزور تركيا يدرك ان الجزائر كدولة وشعب تحظى بمكانة متعاظمة في هذه الدولة. هذه المكانة كرستها عوامل التعامل والجغرافيا وتزايدت هذه العلاقات نظرا لتقاسم الرؤى وتداخل مجالات الاحتكاك والتعاون بين البلدين. في هذا الصدد تشهد العلاقات الجزائرية – التركية منذ إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى سنة 2013 تحولًا تدريجيًا من تعاون تجاري تقليدي إلى شراكة ذات أبعاد جيوسياسية أوسع، ترتبط بإعادة تشكيل موازين القوة في المتوسط وإفريقيا والساحل. وقد تسارع هذا التحول بشكل واضح بعد 2020، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمات الطاقة العالمية، حيث بدأت الجزائر تنظر إلى تركيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا قادرًا على دعم سياسة تنويع التحالفات وتقليص الارتهان التقليدي للأسواق الأوروبية.

اقتصاديًا، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من أقل من مليار دولار مطلع الألفية إلى أكثر من 5.3 مليار دولار سنة 2023، ثم تجاوز 6 مليارات دولار خلال 2024–2025، مع هدف معلن لبلوغه 10 مليارات دولار بحلول 2030. كما أصبحت تركيا من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر باستثمارات تفوق 6 مليارات دولار، عبر أكثر من 1400 شركة تنشط في الحديد والنسيج والبناء والطاقة والصناعات التحويلية. ويبرز مشروع Tosyali في وهران باستثمار يتجاوز 2.5 مليار دولار وقدرة إنتاج تقارب 4 ملايين طن من الحديد سنويًا، إلى جانب مشروع Tayal للنسيج باستثمار يقارب 1.5 مليار دولار، كمؤشرين على انتقال التعاون من التجارة إلى بناء قاعدة إنتاج صناعي موجهة نحو السوق الإفريقية.

وفي ملف الطاقة، تصدر الجزائر ما بين 4 و6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى تركيا عبر عقود طويلة الأمد، ما يجعل أنقرة أحد أبرز زبائن الغاز الجزائري في المتوسط. كما يسعى الطرفان إلى توسيع التعاون في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء والطاقة المتجددة وربط مشاريع الطاقة بالبنية اللوجستية، بما يحول العلاقة الطاقوية إلى شراكة جيوسياسية طويلة المدى.

أما أمنيًا، فإن تقاطع المواقف في ليبيا والساحل يعكس إدراكًا مشتركًا لخطورة انهيار الدول الوطنية وتصاعد الفوضى المسلحة، خاصة بعد سلسلة الانقلابات التي عرفتها منطقة الساحل بين 2020 و2023 وتراجع النفوذ الفرنسي التقليدي. كما تتابع الجزائر باهتمام التطور السريع للصناعات الدفاعية التركية، التي تجاوزت صادراتها العسكرية 7 مليارات دولار سنويًا، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والدفاعية..

زيارة الرئيس تبون… الأهمية الاستراتيجية والسياقات الإقليمية

تكتسي زيارة عبد المجيد تبون إلى تركيا أهمية استراتيجية كبرى، لأنها تأتي في لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والطاقوية في المتوسط وإفريقيا ضمن سياق إعادة التشكل الجيوسياسي (geopolitical reconfiguration) بعد الحرب الأوكرانية وأزمات الطاقة العالمية.

وتعكس الزيارة توجّه الجزائر نحو سياسة تنويع الشراكات (diversification of partnerships) وعدم الاكتفاء بالعلاقات التقليدية مع أوروبا، عبر بناء محور تعاون متوازن مع قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا. وفي هذا الإطار، أصبحت العلاقات الجزائرية -التركية من أسرع العلاقات الاقتصادية نموًا في المنطقة، مع ارتفاع المبادلات التجارية إلى عدة مليارات دولار سنويًا وطموحات لرفعها إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توسع الاستثمارات التركية في قطاعات الحديد والصلب والنسيج والصناعات التحويلية، بما ينسجم مع الرؤية الجزائرية الهادفة إلى تقليص التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على التحول الصناعي (industrial transformation).

كما تشكل الطاقة محورًا أساسيًا في العلاقة، إذ تعد تركيا من أبرز زبائن الغاز الجزائري، بينما تسعى الجزائر إلى توسيع عقود الغاز الطبيعي المسال وتعزيز التعاون في البتروكيمياء والطاقة المتجددة ضمن معادلة أمن الطاقة (energy security).

وتحمل الزيارة أيضًا بعدًا جيوسياسيًا متصلًا بملفات ليبيا والساحل الإفريقي، حيث يتقاطع البلدان حول دعم وحدة الدول ورفض سيناريوهات التفكك والفوضى المسلحة، مع تنامي أهمية التنسيق الأمني والاستخباراتي في مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود. وفي المقابل، تراهن الجزائر على الاستفادة من التجربة التركية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والبنية التحتية، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيّرة واللوجستيك والنقل البحري، بما يسمح ببناء ممرات تجارية تربط المتوسط بعمق إفريقيا. كما تعكس الزيارة بروز أبعاد ثقافية وتعليمية متنامية، مدعومة بالإرث العثماني المشترك وتزايد حضور الطلبة الجزائريين في الجامعات التركية، ما يعزز دبلوماسية القوة الناعمة (soft power diplomacy) بين البلدين. وفي المحصلة، تؤكد الزيارة أن الجزائر وتركيا تتجهان نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة (comprehensive strategic partnership) تقوم على الندية والمصالح المتبادلة، ضمن رؤية مشتركة لإعادة التموضع داخل نظام دولي متعدد الأقطاب.

الجزائر وتركيا في المخيال السياسي والتاريخي للدولتين

تمثل الجزائر في الوجدان التركي أكثر من مجرد شريك اقتصادي، فهي تُستحضر كجزء من طبقات التاريخ العثماني الممتد بين 1518 و1830، حين كانت إيالة الجزائر إحدى أهم القواعد البحرية في غرب المتوسط، وهو ما يمنحها في المخيال السياسي التركي بعدًا يقوم على الاستمرارية التاريخية (historical continuity)، لا بوصفه حنينًا للماضي، بل كعنصر تفسير لعلاقة جيوسياسية حديثة تتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية. غير أن التحول الحاسم في هذه العلاقة لم يكن تاريخيًا فقط، بل سياسيًا أيضًا، حين اعترفت تركيا رسميًا باستقلال الجزائر في 15 يوليو 1962، وهو اعتراف حمل دلالة عميقة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، لأنه ثبّت مبدأ السيادة المتساوية (equal sovereignty) القائمة على الاحترام والاعتماد المتبادل، ليؤسس لمرحلة جديدة قوامها الندية الكاملة بين دولتين مستقلتين.

وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات تدريجيًا لتأخذ بعدًا مؤسساتيًا مع إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى سنة 2013، قبل أن تدخل مرحلة تسارع نوعي بعد 2020، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية من أقل من مليار دولار في بدايات الألفية إلى حوالي 5.3 مليار دولار في 2023، ثم إلى أكثر من 6 مليارات دولار في 2024–2025، مع هدف استراتيجي معلن بالوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030، وهو ما يعكس انتقال العلاقة من تجارة ثنائية إلى فضاء اقتصادي شبه مدمج يقوم على الاعتماد المتبادل (mutual interdependence).

اقتصاديًا، في هذا الصدد تحتضن الجزائر اليوم أكثر من 1600 شركة تركية باستثمارات تفوق 6 مليارات دولار، ما يجعل الحضور التركي داخل الاقتصاد الجزائري بنية إنتاجية مستقرة وليس مجرد نشاط خارجي، خصوصًا في قطاعات الحديد، النسيج، البناء، الصناعات التحويلية. وفي المقابل، لا تقف الجزائر في موقع المتلقي فقط، بل تمارس حضورًا غير مباشر داخل المعادلة الاقتصادية عبر موقعها الطاقوي، حيث تصدر ما بين 4 إلى 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى تركيا عبر عقود طويلة الأمد تديرها شركة “سوناطراك”، وهو ما يضعها في قلب معادلة أمن الطاقة التركي، ويمنحها قدرة تأثير هادئة، لكنها فعالة داخل التوازنات الإقليمية.

صناعيًا، يشكل مشروع Tosyali في وهران باستثمار يتجاوز 2.5 مليار دولار وبقدرة إنتاج تقارب 4 – 5 ملايين طن سنويًا نقطة تحول في إعادة تموضع الجزائر داخل سلاسل القيمة العالمية للصلب، بينما يمثل مشروع تايال (Tayal) للنسيج باستثمار يقارب 1.5 مليار دولار محاولة لإعادة هيكلة سوق داخلي كان يستورد ما يفوق 3 مليارات دولار سنويًا من الملابس.

أما في البعد التعليمي، فإن استقبال أكثر من 5000 طالب جزائري سنويًا في تركيا ضمن برامج المنح يعكس بروز أداة دبلوماسية التعليم التي تنتج نخبة مزدوجة التكوين، قادرة على العمل داخل فضاءين اقتصاديين وثقافيين مختلفين، لكن متقاربين استراتيجيًا.

عمق العلاقات ودلالات الزيارة من الناحية البروتوكولية

النموذج الاحتفائي التركي لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون تظهره الحفاوة السياسية التي حظي بها خلال زيارته إلى تركيا، والمُتوجة بتقليده وسام الدولة للجمهورية التركية (State Order of the Republic of Türkiye)، تقابلها في المقابل لحظة رمزية مضادة لا تقل دلالة، حين منحت الجزائر الرئيس رجب طيب أردوغان وسام الاستحقاق الوطني الجزائري برتبة أثير (Order of National Merit – Athir)، وهو ما ينقل العلاقة من مستوى البروتوكول الدبلوماسي إلى مستوى “إنتاج المعنى السياسي”، حيث تصبح الأوسمة أدوات قراءة لموقع كل دولة داخل هندسة القوة الإقليمية لا مجرد تكريم شكلي.

فهذا التبادل المتناظر للأوسمة يعكس هندسة تعريف هادئة ورصينة لمفهوم الندية بين بلدين يتعاملان مع بعضهما خارج منطق التراتبية الكلاسيكية، إذ أن وسام الدولة التركي لا يُمنح إلا في سياقات تعكس شراكات عليا ذات بعد استراتيجي، بينما يُعد وسام أثير في الجزائر من أعلى درجات الاعتراف السيادي داخل الهرم الرمزي للدولة، ما يجعل التبادل بينهما تعبيرًا عن اعتراف متبادل بمستوى الشريك لا بموقع التابع أو الملحق.

ومن هذا الأساس الرمزي، تتبلور ملامح انتقال العلاقات الجزائرية -التركية نحو بنية أعمق تقوم على شراكة إستراتيجية شاملة، تتجاوز الاقتصاد إلى إعادة تشكيل مجالات التأثير في الصناعة والطاقة والأمن والتعليم والبنية التحتية، ضمن منطق يقوم على التكامل الوظيفي بين اقتصادين لا يتقاطعان عرضيًا، بل يتداخلان هيكليًا.

في المحصلة، فإن تبادل الأوسمة لا يبدو لحظة احتفالية معزولة، بل علامة سياسية مكثفة على تشكل هندسة إقليمية جديدة قوامها مثلث الطاقة والأمن والصناعة، حيث تمتلك الجزائر العمق الطاقوي والإفريقي، وتوفر تركيا القدرة الصناعية والتمويل وسلاسل الإنتاج، ليغدو هذا التقارب أحد مؤشرات إعادة ترتيب هادئة لموازين القوة داخل نظام دولي يتجه بثبات نحو التعدد القطبي وإعادة توزيع النفوذ.

انتقال نوعي لعلاقات مستدامة

في سياق الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى أنقرة، الممتدة إلى غاية 8 ماي 2026، تتأكد ملامح انتقال نوعي في العلاقات الجزائرية – التركية مع تركيا، خاصة وأن هذه الزيارة تُعد الثالثة منذ توليه الرئاسة نهاية 2019، بما يعكس تحوّل العلاقة من تواصل دبلوماسي متقطع إلى مسار تراكمي قائم على التكثيف السياسي والاقتصادي وتوسيع مجالات التشاور الاستراتيجي.

فالزيارة الأولى جاءت في سياق إعادة بناء الانفتاح الدبلوماسي بعد 2019، والثانية في مرحلة ما بعد 2020 التي اتسمت بتسارع التعاون الاقتصادي والطاقوي، قبل أن تأتي زيارة 6–8 ماي 2026 كمرحلة تثبيت نهائية لهذا المسار عبر إطلاق “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” والتوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهو ما يرفع العلاقة من مستوى التنسيق الثنائي إلى مستوى التأسيس المؤسسي للشراكة الاستراتيجية.

هذا التطور لا يُقرأ كحركية بروتوكولية، بل كإعادة هندسة تدريجية للعلاقة على أساس ثلاث طبقات متداخلة. في الطبقة الاقتصادية -الاستثمارية، تتجه الشراكة نحو الاندماج الإنتاجي بدل التبادل التجاري، مع استقرار الاستثمارات التركية في الجزائر فوق عتبة 6 مليارات دولار، واستهداف بلوغ 10 مليارات دولار في المبادلات، بما يعكس انتقال العلاقة نحو منطق “الفضاء الاقتصادي المشترك” بدل العلاقات الثنائية التقليدية.

وفي السياسة الطاقوية – الصناعية، تتحول الطاقة من مجرد مادة تبادل إلى أداة تموضع جيوسياسي، عبر اتفاقيات الغاز والطاقة المتجددة والتعدين والتكوين الصناعي، بما ينسجم مع سعي الجزائر لتقليص التبعية للمحروقات، ورغبة تركيا في توسيع حضورها الصناعي والتكنولوجي خارج فضائها الجغرافي المباشر.

أما في الرؤية الجيوسياسية – المؤسساتية، فإن توسع الاتفاقيات ليشمل النقل، الزراعة، الإعلام، البريد، إدارة الكوارث، الاعتراف المتبادل برخص السياقة، يعكس إدراكًا مشتركًا بأن استقرار المتوسط والساحل لم يعد يُدار بالسياسة وحدها، بل عبر شبكات تعاون وظيفي متكاملة.

في المحصلة، فإن كونها الزيارة الثالثة منذ 2019 وما رافقها من توقيع 14 اتفاقية، يؤشر على انتقال العلاقة الجزائرية – التركية من منطق الزيارات المتقطعة إلى منطق البناء الاستراتيجي المتراكم، حيث تتبلور شراكة تقوم على “الرابح–الرابح”، تجعل من الجزائر عمقًا طاقويًا وإفريقيًا، ومن تركيا شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا، ضمن إعادة تشكيل هادئة لموازين القوة في المتوسط في سياق دولي متجه نحو التعدد القطبي.