الفنان الحقيقي يفضّل المجازفة و”البطحة 2″ تعد بالفرجة

صاحب دور "عمي برنو" الممثل ربيع وجاوت لـ"الشروق":

كشف الممثل ربيع وجاوت الذي يجسّد دور “عمي برنو” في “البطحة” في تصريحه لـ”الشروق” عن تفاصيل الموسم الثاني من السلسلة، التي أكد أنها ستحمل الكثير من الفرجة للمشاهد في حلقاتها المقبلة، بسبب الصراع الذي ستشهده أحداث العمل مما سيعطي بعدا كبيرا له وثقلا في القصة بالمقارنة مع الموسم الأول.

وأوضح “عمي برنو” بالمناسبة، أن أحداث الموسم الثاني لـ”البطحة” وشخصياتها لم تبتعد كثيرا عن الموسم الأول وهي الفكرة التي ركّز عليها القائمون للحفاظ على تلك العلاقة التي تربط العمل بجمهوره، مشيرا إلى أنه رغم أن فكرة كتابة جزء ثاني بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول يعد مجازفة، إلا أن الفنان الحقيقي يفضّل هذه المجازفة التي تفتح أمامه آفاقا جديدة للتحدّي، وهذا ما تحقق في الحبكة الدرامية المنطقية والموفقة للثنائي نبيل عسلي ونسيم حدوش في كتابة سيناريو العمل.

وأشار ربيع وجاوت إلى أن المسار المسرحي للممثلين المشاركين في العمل قد قدّم إضافة نوعية للسلسلة وسهّل في طريقة العمل، إلا أن ذلك ليس بقاعدة معيارية للنجاح، خاصة في ظل بروز العديد من الممثلين الموهوبين وفرض أدائهم بالرغم من عدم ممارستهم للمسرح.