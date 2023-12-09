الفيتو الأمريكي ضد وقف العدوان عدواني وغير أخلاقي.. يقول عباس

أدان محمود عباس قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام "الفيتو" لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

ووصف الرئيس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الموقف الأميركي “بالعدواني” و”غير الأخلاقي”، كما قال أنه “انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية”.

محمود عباس حمل كذلك الولايات المتحدة مسؤولية “ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا.”

وأضاف أن هذه السياسة الأمريكية تجعل منها “شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.