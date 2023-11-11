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القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
العالم

القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

الشروق أونلاين
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القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
ح.م
القمة العربية الإسلامية في السعودية

دعت القمة الإسلامية العربية المشتركة في بيانها الختامي، إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع.

كما نادت القمة التي احتضنتها السعودية يوم السبت، بمشاركة دول جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت القمة العربية الإسلامية “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب، والمجازر الهمجية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”.

“كما رفضت توصيف هذه الحرب الانتقامية، بالدفاع عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة”، وفق ما جاء في ذات البيان.

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