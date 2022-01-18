الكاف ترفض تحويل مباراة الجزائر- كوت ديفوار إلى ملعب آخر

رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الفاف بشأن تغيير الملعب الذي سيحتض مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الإفواري.

وحسب ما نقلته قناة الشروق نيوز فقد أكد الكاف أن مباراة الجزائر – كوت ديفوار ستجرى بملعب جابوما بدوالا.

ما حقيقة تغيير ملعب مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار؟

يدرس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء إمكانية نقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار إلى ملعب آخر، بسبب سوء أرضية ملعب جابوما بدوالا.

وحسب تقارير صحفية فإن الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما لتقام في ملعب أحمدو أهديغو في ياوندي، بدلا من ملعب جابوما في دوالا.

وسيتم عرض موضوع تغيير الملعب على اللجنة المنظمة للبطولة التي ستعطي قرارها اليوم الثلاثاء.

وعانى المنتخب الوطني، من سوء أرضية الملعب، خلال مباراتيه أمام سيراليون، ومنتخب غينيا الاستوائية.

ويأمل المنتخب الجزائري في نقل مباراته الأخيرة إلى ملعب آخر، حتى يتمكن المحاربون، من تطبيق أسلوب لعبهم المعتاد، وتجاوز عقبة كوت ديفوار بنجاح، من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير في المجموعة الخامسة، برصيد نقطة واحدة، خلف المتصدر كوت ديفوار بأربعة نقاط، وغينيا الاستوائية بثلاث نقاط، وسيراليون بنقطتين.