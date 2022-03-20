الكاف تُحذّر الكاميرون من سليماني قبل “فاصلة المونديال”

يتصدر ترتيب أفضل هدافي التصفيات لحد الآن

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، قبل المواجهة المزدوجة أمام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، في تذكير للجزائريين والمتابعين بالقيمة الثابتة لنجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي في حسابات المدير الفني لمنتخب “محاربي الصحراء”، جمال بلماضي.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني ذهابا وإيابا يومي 25 و29 مارس في الدور الفاصل لكأس العالم 2022 عن القارة السمراء، وتلعب مباراة الذهاب على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، أما الإياب فسيجري على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم باللغة الفرنسية في “تويتر”، صورا لإسلام سليماني وهو يحتفل بأهدافه المسجلة في تصفيات كأس العالم 2022، وغرّد عليها قائلا: “دون رحمة”، وتابع: “إسلام سليماني هو اللاعب الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك (رباعية)، في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا”، في رسالة أشبه بتحذير للمنتخب الكاميروني قبل الفاصلة المونديالية، وكان سليماني سجل أربعة أهداف كاملة خلال مباراة الجزائر وجيبوتي، يوم 2 سبتمبر 2021، في افتتاح دور المجموعات في الدور الثاني من تصفيات مونديال قطر عن القارة السمراء، وفاز المنتخب الجزائري في تلك المواجهة بنتيجة عريضة بـ(8-0)، ويعد مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي هداف تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا برصيد 7 أهداف كاملة، ويرى عديد المتابعين بأن سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 40 هدفا، سيكون سلاح جمال بلماضي في فاصلة المونديال أمام المنتخب الكاميروني، خاصة في ظل استبعاد بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري.

ونجح نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق في استعادة حسّه التهديفي مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بعد أن عاد إليه خلال الميركاتو الشتوي الماضي هروبا من جحيم أولمبيك ليون الفرنسي، وبحثا عن بعث مشواره الكروي ليكون في أفضل جاهزية ممكنة مع “الخضر” عند الصدام أمام الكاميرون.