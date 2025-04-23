“الكاف” يكشف عن تحقيق مع حكام مباراة أورلاندو بيراتس وبيراميدز

على خلفية الأخطاء التحكيمية "الجسيمة" التي شهدتها المباراة

كشف مصدر مطلع عن فتح تحقيق من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مع طاقم الحكام الذي أدار مباراة أورلاندو بيراتس وبيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا.

ووفقًا للمصدر، فإن التحقيق يأتي على خلفية الأخطاء التحكيمية “الجسيمة” التي شهدتها المباراة، والتي أثارت جدلاً واسعًا.

وتشمل هذه الأخطاء حالة من الفوضى في توزيع الإنذارات داخل أرض الملعب، بالإضافة إلى إلغاء هدفين لصالح بيراميدز. ويشير المصدر إلى أن أحد الهدفين الملغيين بدا صحيحًا تمامًا وفقًا لقوانين كرة القدم، بينما كان الهدف الآخر محل تقدير الحكم. ومع ذلك، فإن تدخل الحكم وطاقم تقنية الفيديو المساعد في الحالتين وقيامهما بإلغاء الهدفين اعتبر “خاطئًا”، مما حرم بيراميدز من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه في جوهانسبرج.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تدخل الحكم الرابع وإشهاره بطاقات صفراء في وجه لاعبي بيراميدز الذين كانوا يحتجون على قرار عدم احتساب الهدف الثاني.

في المقابل، أوضح طاقم الحكام خلال التحقيق أنهم لم يشهروا سوى بطاقتين صفراوين للاعبي بيراميدز، البطاقة الأولى كانت من نصيب المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش بسبب اعتراضه “المبالغ فيه”، بينما كانت البطاقة الثانية للمدافع محمود مرعي لارتكابه مخالفة استوجبت الإنذار.