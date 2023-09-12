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الكرملين: لقاء بوتين مع كيم جونغ أون سيناقش “مواضيع حسّاسة”

الشروق أونلاين
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الكرملين: لقاء بوتين مع كيم جونغ أون سيناقش “مواضيع حسّاسة”
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كيم جونغ أون مع بوتين

كشف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف يوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي أون سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بين موسكو وبيونغ يانغ في مختلف المجالات. “بما في ذلك المجالات الحساسة”.

وقال بيسكوف في تصريح للصحافة:“قبل كل شيء، ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية”.

متابعا:”ومن المؤكد أنه سيكون هناك تبادل مكثف للآراء حول الوضع في المنطقة وحول الشؤون الدولية بشكل عام. لأنه أمر مهم لبوتين ولضيفنا”.

قبل أن يضيف:”من الطبيعي أن تتعاون روسيا وكوريا الشمالية كونها جارتين، في بعض المجالات الحساسة التي لا ينبغي الكشف عنها أو الإعلان عنها على العلن”.

على متن القطار.. كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين

وقالت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية يوم الإثنين، إن قطارا غادر أراضي الجارة الشمالية، وعلى متنه الزعيم كيم جونغ أون، الذي يتوجه إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية عن مصادر حكومية لم تسمّها، أن القطار غادر بيونغيانغ مساء الأحد. مرجّحة أن يلتقي كيم مغ بوتين يوم الثلاثاء.

ولم تعلن بيونغ يانغ عن انطلاق رحلة زعيمها عبر القطار. لكن رحلة كهذه قد تستغرق أكثر من 20 ساعة، قبل أن تصل إلى الأراضي الروسية، يقول المصدر.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق، أن كيم يعتزم السفر إلى فلاديفوستوك في شمال الشرقي روسيا. لإجراء محادثات مع بوتين حول إمكانية تزويد روسيا بالأسلحة.

كما قدّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كيم وبوتين قد يعقدان قمة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الذي انطلق يوم الأحد.

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