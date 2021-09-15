الكشف عن ترتيب البترول الجزائري في قائمة أغلى أنواع النفط

احتل البترول الجزائري (الخام المرجعي) والمسمى “صحارى بلاند” المرتبة الرابعة لأغلى انواع النفط الخام لسلة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في شهر أوت الأخير، حسب معطيات المنظمة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الاخير، ان “المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري انتقل من 75.34 دولار في شهر يوليو الاخير الى 71.05 دولار في شهر اغسطس الماضي، اي بانخفاض بنسبة 5.7 %، محتلا المرتبة الرابعة لأغلى انواع النفط الخام من سلة اوبيك (13 خاما)، خلال الشهر الاخير، بعد كل من السعودي عربي خفيف (71.36 دولار للبرميل) والنايجيري بوني لايت (71.23 دولار للبرميل) و الكويت إكسبورت الذي بيع بـ 71.06 دولار للبرميل.

وأضاف ذات المصدر إن سعر الخام الجزائري يحدد حسب اسعار برنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المدرج في سوق لندن بعلاوة اضافية لخصائصه الفيزيائية والكيميائية المفضلة لدى مصانع التكرير.

كما جاء في بيانات المنظمة ان انخفاض سعر مزيج الصحراء يندرج في سياق تراجع اسعار برنت في السوق العالمية خلال شهر أوت، مسجلة ادنى مستوى لها منذ شهر ماي الاخير وذلك على اثر القلق بخصوص الطلب الآسيوي على النفط قصير الامد و المعطيات الاقتصادية المتباينة و افاق ارتفاع العرض العالمي للنفط.

في هذا الصد سجل متوسط سعر سلة اوبيك انخفاضا بمعدل 3.20 دولار (-4.4 %) في شهر اغسطس الاخير ليستقر عند 70.33 دولار للبرميل.

ويتعلق الامر بأكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر 2020 بعد انتعاش معتبر خلال ثلاثة اشهر متتالية.

كما اوضحت اوبيك من جانب اخر ان انتاج الجزائر في شهر اغسطس بلغ 921000 برميل في اليوم اي بارتفاع ب6000 برميل مقارنة بمتوسط انتاج يوليو (915000 برميل يوميا).

وقد انتجت بلدان اوبيك 26.762 مليون برميل في اليوم في شهر اغسطس مقابل 26.611 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو اي بارتفاع ب151000 برميل في اليوم.

وتابعت المنظمة “اما بخصوص الطلب على النفط في سنة 2022 فمن المتوقع ان يبلغ 100.8 مليون برميل في اليوم متجاوزا مستويات ما قبل الوباء”.

اما فيما يتعلق بالطلب على خام اوبيك في سنة 2021 فقد سجل ارتفاعا ب0.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بتقييم الشهر الاخير ليستقر عند 27.7 مليون برميل في اليوم اي بزيادة بـ 4.9 مليون برميل في اليوم مقارنة بالسنة الفارطة.

وخلص تقرير اوبيك الى ان الطلب على خام اوبيك قد يرتفع ب1.1 مليون برميل يوميا ليستقر عند 28.7 مليون برميل في اليوم اي بزيادة حوالي 1.1 مليون برميل يوميا عن سنة 2021.