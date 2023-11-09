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المجر تقول أن أوكرانيا لا تستوفي الشروط لتتفاوض للانضمام  للإتحاد الأوروبي  

الشروق أونلاين
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المجر تقول أن أوكرانيا لا تستوفي الشروط لتتفاوض للانضمام  للإتحاد الأوروبي  
ح. م
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "يجب أن تكون دولتنا في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقّون ذلك".

الحكومة المجرية تعتبر أن الإتحاد الأوروبي لا يجب عليه الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا حول انضمامها للإتحاد، لأن أوكرانيا لا تستوفي الشروط اللازمة لهذا.

هكذا علق جيرجلي جولياس، وزير مكتب الوزير الأول المجري، في تعليق له على توصية المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 8 نوفمبر، بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي، حسب ما نشرته وكالة “إيتار تاس” الروسية.

الوزير المجري قال أن أوكرانيا لا تستوفي المعايير اللازمة. وهي لم تحققها قبل بدء الصراع المسلح، ولم تقترب من تحقيقها اليوم. ولذلك ليس من الممكن البدء بالمفاوضات معها.

وقد أوصت أمس الأربعاء المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وهي التوصية التي وصفها الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلنسكي بالقرار “الجيد” للمفوضية. واعتبر إنه “يجب أن تكون دولتنا في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقّون ذلك”.

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