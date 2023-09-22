المجلس الأعلى للغة العربية يطلق جائزة اللغة العربية

حدد تاريخ 31 مارس آخر أجل لاستقبال الترشيحات

أعلن المجلس الأعلى للغة العربية، عن تنظيم “جائزة المجلس للغة العربية لسنة 2024″، التي ترمي إلى تشجيع الباحثين من داخل الوطن،” وتثمين منجزاتهم العلمية والمعرفية والإبداعية، ذات المردود النوعي، الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها”.

وأعلن بيان المجلس الأعلى للغة العربية أنه يتعين على المرشحين للجائزة احترام جملة من الشروط، من بينها أن يكون العمل مقدما باللغة العربية، وأن يتوفر على قواعد العمل المنهجية المتعارف عليها في البحوث العلمية، كما يشترط في الأعمال المترجمة أن ترفق بالنص الأصلي الذي تمت الترجمة منه.

وأوضح البيان ذاته أن العمل المرشح لا ينبغي أن يتجاوز 500 صفحة مكتوبة بالخط بحجم 14 وألاّ يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علميّة. وألاّ يكون العمل قد نُشر من قبل، ويشترط أيضا أن يُصحبه بتصريح شرفيّ، يحمّل من موقع المجلس.

رصدت جوائز مالية مهمة للفائزين مجموعها 2.000.000 دج، توزع على ثلاث فئات جائزة المجلس في العمل على ازدهار اللّغة العربيّة، جائزة المجلس في العمل على تعميم استعمال اللّغة العربيّة في الميادين العلميّة والتّكنولوجيّة وجائزة المجلس في التّرجمة من اللّغات الأخرى إلى العربيّة.

وفي حالة وجود جائزتين: استحقاقيّة-تشجيعيّة؛ يوزّع المبلغ الماليّ في كلّ مجال من مجالات جائزة المجلس للّغة العربيّة على النّحو التّالي: الجائزة الأولى بـ70 في المائة والثانية بـ30 في المائة.

وفي حالة حجْب جائزة في مجال من المجالات، يمكن للجنة التّحكيم أن تقترح جائزة تشجيعيّة، تقتطعها من المجال المحجوب إلى مجال آخر، على ألاّ تتجاوز قيمتها 50% من مبلغ الجائزة الثّانيّة.

وتُنشر الأعمال الفائزة، ضمن منشورات المجلس باستثناء الجائزة التّشجيعيّة التي تُحال على هيئات تحرير مجلاّت: اللّغة العربيّة، ومجلّة معالم للتّرجمة، ومجلّة العلوم والتّكنولوجيا للتّداول بشأن إمكانيّة نشرها في عدد من أعدادهما.

وحدد المجلس الأعلى للغة العربية تاريخ 31 مارس المقبل آخر اجل لاستقبال الترشيحات.