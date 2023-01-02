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العالم

المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما في أوروبا عام 2022

محمد عبد المؤمن
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المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما في أوروبا عام 2022
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مطار إسطنبول الدولي

 مطار إسطنبول الدولي، هو الأكثر ازدحاما بالمسافرين بين جميع المطارات في أوروبا، في العام 2022، حسب تقرير دولي حديث.

وحسب ما جاء في تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، فقد شهد مطار إسطنبول ما معدله 1156 رحلة يوميا، طيلة العام 2022.

ولم يتراجع المطار التركي عن مستوى نشاطه قبل تفشّي جائحة كورونا. وهو ما يتفرّد به بين جميع مطارات أوروبا، وفق التقرير.

وحلّت في المراتب الـ10 الأولى لمطارات أوروبا الأكثر نشاطا في 2022، إلى جانب مطار اسطنبول، مطارات كلّ من:

  • 2-أمستردام (1140 رحلة يوميا).
  • 3-باريس شارل دي غول (1122).
  • 4-فرانكفورت (1048).
  • 5-لندن هيثرو (1042).
  • 6-مدريد باراخاس (965).
  • 7-برشلونة (777).
  • 8-ميونيخ (773).
  • 9-مايوركا (604).
  • 10-لندن غاتويك (596).

هذه أقوى 10 شركات أوروبية للنقل الجوي في 2022

وقد تضمّن نفس التقرير، ترتيبا لشركات النقل الجويّ الأكثر نشاطا في أوروبا، بناء على معدل رحلاتها اليومية في العام الماضي.

وتصدّرت هذا الترتيب شركة “Ryanair” الإرلندية، بعد أن شغّلت ما معدله 2536 رحلة يوميا، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة، عن مستوى نشاطها قبل تفشّي كورونا.

في حين جاءت “EasyJet” البريطانية للرحلات منخفضة التكلفة في المركز الثاني، بمعدّل 1335 رحلة يوميا. وبعدها:

  • 3-الخطوط التركية (1245 رحلة يوميا).
  • 4-لوفتهانزا الألمانية (1058).
  • 5-الخطوط الفرنسية (953).
  • 6-كا أل أم الهولندية (703).
  • 7-ويز أير المجرية (672).
  • 8-الخطوط البريطانية (644).
  • 9-فويلينغ الإسبانية (543).
  • 10- الخطوط الاسكندنافية (ساس) السويدية (532).
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