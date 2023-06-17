الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم السبت، أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة، لأداء فريضة الحج على نفقته.

تأتي هذه المبادرة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين”، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالمناسبة، أن “مبادرة خادم الحرمين الشريفين تجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين”.

وتابع الوزير أن مصالحه “أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر، بالتنسيق والتكامل مع السفارات السعودية بالخارج، لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات”.