“الهف” “المخاخ” و”ريشة فوق راسي”.. حلويات جديدة في عيد الجزائريين!

أسماء فرضتها الأمزجة والأشكال

منذ سنوات طويلة “ورّطت” المرأة الجزائرية حلوياتها في المشاهد اليومية والحالات المزاجية وحتى في الظروف السياسية.

فخرجت لنا بأسماء طريفة تدغدغ الوجدان وتثير الفضول، مثل” بوسو لا تمسو”، “تشاراك العريان،” “مول الشاش”، “صب الرشراش” و”شوارب المناعي”.

ويبدو أن بعض الجزائريات وجدن الأمر مسليا، فأبحن لأنفسهن إطلاق تسميات “قاسية” تحتاج إلى تدخل الشرطة وسيارات الإسعاف على غرار “مكركب فالدروج”، و”سكران طايح فالدروج”!.

ولم يغب عن المرأة الجزائرية وهي تصنع الحلوى أن تلتفت إلى أعضاء الجسم، فصنعت “صبيعات العروس”، و” أصابع القاضي”، و”صوابع زينب”، وأقحمت”أصابع الغول” في العجينة دون أن تخشى أن تلتف حول رقبتها وتخنقها!.

وكان للزعماء السياسين نصيب من هذه التسميات، مثل حلوى “شلاغم مانديلا” مع أن هذا الرجل السياسي المحنك لم نشاهد له شاربا منذ أن عرفناه، ولكنها تسميات اعتباطية أطلقتها المحترفات في صناعة الحلوى لتلفت بها الانتباه وتشدّ بها الأسماع.

والمتأمل في بعض الحلويات، لا يجد علاقة بين الشكل والمسمى، فحلوى مانديلا، مثلا ليس فيها ما يربطها بهذا الرجل سوى لون الشكولاطة الأسود، مع أن الكثير من الحلويات تستعمل هذه المادة وتحمل اسما مختلفا.

وكذلك الحال بالنسبة لحلوى” الهف” والتي هي عبارة عن “مرينغ” يعتمد على بياض البيض والسكر والفانيلا ويخفق بواسطة الخلاط الكهربائي ويلون بملونات غذائية مختلفة، وهي وصفة معروفة ومعتمدة منذ سنوات طويلة من طرف “الحلواجية”ولكن أدخل تعديل على تسميتها فقط لتبدو جديدة.

وعلى العكس من ذلك، تبدو بعض الحلويات مطابقة تماما للتسمية، مثل حلوى “نيقرو وقلبو أبيض” التي تغمس في الشكولاطة السوداء وتحشى بمزيج من جوز الهند والسكر الناعم وإن اختلفت أشكالها.

وتعتبر حلويات “المخاخ” التي هي عبارة عن شكل طولي أجوف ويتم حشوه بكريمة بيضاء معقولة مقارنة بباقي التسميات التي لا تمت بصلة إلى عالم الحلوى.

وتعمد بعض السيدات المهتمات بتجديد أشكال الحلويات إلى استعمال مواد تباع في محلات بيع مستلزمات الحلوى، وبالرغم من أنها غير موجهة للأكل، إلا أنهن يستعملنها لإضفاء لمسة جمالية عليها وتسميتها باسمها، على غرار حلوى ” فوق راسي ريشة” حيث توضع ريشة حريرية ملونة في منتصف الحلوى.

والجدير بالذكر أن هذه التسميات الغريبة التي تطلق على الحلويات ويتم تداولها على نطاق واسع، لا يراعى في كثير منها أي مقاييس، وتفرضها المواقف والظروف المصاحبة لصنعها، أو لأنها قريبة في شكلها إلى شيء معين، وإن كنا لا نغفل أن بعض هذه الحلويات تسمى حسب مذاقها وشكلها.

حول هذا الموضوع، تقول إحدى الموظفات، إن زميلتها في العمل اقترحت عليهن حلوى” الديناصور” وهي تشبه “النقاش” في شكلها لذلك أطلق عليها أولادها اسم “قاطو الديناصور” ومنذ ذلك الحين صارت الموظفات اللواتي جربن هذه الوصفة يطلقن عليها هذا الاسم، وستظل الأجيال القادمة متمسكة بهذا الاسم الذي سيدخل التاريخ رغم أن أصحابه لم يجربوا الحصول على براءة الاختراع!.

تعتقد الأستاذة هاجر دحماني، المختصة في على الاجتماع، أن هذه التسميات الغريبة للحلويات الجزائرية إنما هي إسقاط على أشياء ملموسة في الواقع اليومي، مضيفة أن بعض التسميات تطلق من طرف كبار الطباخين وصانعي الحلوى.

وترجع الأستاذة دحماني في تصريحها لـ” جواهر الشروق” هذه التسميات المختلفة إلى الرغبة في التجديد في الحلويات والتسميات تماشيا مع هذا العصر الذي لا يعترف بكل ما هو ثابت وغير متغير.

من المؤكد أن “سوق” الحلوى سيعرف تسميات جديدة أكثر غرابة وأشد جرأة من هذه الأسماء التي جاء ذكرها في المقال، لأن الأمر يخضع للأمزجة والظروف المتقلبة أكثر مما يخضع للعقل والمنطق.