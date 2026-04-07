الهلال السوداني يضغط على “كاف” ببيان جديد

بعدما رفع شكوى ضد نادي نهضة بركان المغربي

أصدر نادي الهلال السوداني بياناً جديداً بشأن شكواه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد نادي نهضة بركان المغربي.

وطالب النادي السوداني في البيان مسؤولي “كاف” بحسم شكواه ضد قانونية مشاركة حمزة موساوي لاعب نهضة بركان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايس بوك): “حصلنا اليوم على الرد الذي أرسله نادي نهضة بركان إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وقد ثبت أن رفع الإيقاف المؤقت في 14 مارس 2026 تم بطلب من نادي نهضة بركان، وذلك عبر بريد إلكتروني أُرسل في الساعة الحادية عشرة مساء ليلة فرض الإيقاف”.

وأضاف النادي السوداني: “وقد وافق الاتحاد الإفريقي على هذا الطلب خلال ثلاثة أيام، دون تقديم أسباب، ومن دون عقد جلسة استماع، ومن دون استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين (35) و(36) من لوائح مكافحة المنشطات التابعة لـ(الفيفا) لعام 2021، ولم تتم استشارة أي طرف آخر، كما لم يتم إخطار أي طرف آخر”.

وأشار البيان إلى أن “رفع إيقاف مؤقت خلال يومين، في حالة مخالفة مؤكدة تتعلق باستخدام منشطات، ومن دون عقد جلسة استماع، يعد سابقة غير معهودة، والمعيار الذي يترتب على ذلك يثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل تطبيق قوانين مكافحة المنشطات في كرة القدم الأفريقية”.

وواصل: “كما يلاحظ نادي الهلال أن المراسلات الأخيرة للاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة إلى تنحي الشخص الذي وقّع على قرار رفع الإيقاف المؤقت، وهو القرار الذي يعد أساس النزاع الحالي، ويتوقع نادي الهلال من هذا الشخص أن يتنحى من تلقاء نفسه، أو أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتعيين مسؤول آخر لرئاسة القضية. وفي حال عدم حدوث ذلك، سيقوم نادي الهلال بإثارة مسألة تضارب المصالح رسمياً قبل بدء جلسة الاستماع”.

وأوضح الهلال أنه “من المقرر عقد جلسة الاستماع في 9 أفريل الحالي؛ أي بعد 26 يوماً من رفع الإيقاف، وقبل يومين فقط من مباراة قبل النهائي، وسيعرض نادي الهلال هذه الوقائع خلال الجلسة، ويعرب عن ثقته القوية في أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ قراراً يحقق العدالة ويحافظ على نزاهة المنافسة”.

وختم النادي السوداني بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوقه وصون نزاهة كرة القدم الإفريقية.