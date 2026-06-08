الوزير الأول سيفي غريب يختتم زيارته الرسمية إلى تشاد

غادر الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين 08 جوان، جمهورية تشاد، عقب زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، كان في توديع الوزير الأول بمطار نجامينا الدولي الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية تشاد، ألاماي هالينا، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة التشادية وكبار المسؤولين.

وكان غريب قد أشرف خلال هذه الزيارة، رفقة نظيره التشادي، على مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري–التشادي بمنطقة فارشا الصناعية بالعاصمة نجامينا، تجسيدا لالتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وتؤكد هذه الزيارة الإرادة المشتركة للجزائر وتشاد في تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في دعم التنمية والتكامل الإفريقي وترسيخ علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين، حسب ذات المصدر.