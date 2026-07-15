الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف العدوان على إيران

استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، العدوان ضد إيران، معلنة بدء موجة جديدة من الهجمات التي استهدفت مواقع داخل أراضي طهران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها أنها بدأت قبل قليل موجة من الضربات ضد إيران بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز.

وصباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران، وأنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأكدت أنها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية، مشددة على أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري.

وأشارت القيادة إلى أن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية، فيما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تنفيذ حملة برية على إيران، لكنه قال إنه لا يريد ذلك، مضيفا أن أطرافا أخرى قد تتولى المهمة من دون أن يحددها.

والإثنين، قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن “التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة دخل بلا شك مرحلة أزمة”، على خلفية الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، أن إيران لم تكن يوما الطرف المبادر إلى خرق التزاماتها، ومتهما الولايات المتحدة بأنها الطرف الذي ارتكب خروقات متواصلة في إطار مذكرة التفاهم.

وفي 8 جويلية الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، لتبدأ بعدها موجة جديدة من التصعيد.