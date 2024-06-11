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"تجسيد لحضورها القيادي في مجال التراث الثقافي على مستوى العالم"

انتخاب الجزائر بالإجماع في لجنة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو

الشروق أونلاين
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انتخاب الجزائر بالإجماع في لجنة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو
أرشيف
اليونسكو

انتخبت الجزائر يوم الثلاثاء بالإجماع، لعضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي في منظمة اليونسكو عن المجموعة العربية. لعهدة تدوم 4 سنوات، بين 2024 و2028.

وتمّ انتخاب الجزائر، حسب ما أورده بيان لوزارة الثقافة والفنون، خلال انعقاد الجمعية العامة العاشرة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي، بمقر اليونسكو  في باريس، بحضور ممثلي 178 دولة.

“ويعبّر هذا الاستحقاق، عن ثقة المجتمع الدولي بالجزائر، وبجدية سياستها الوطنية في المحافظة على موروثها الثقافي غير المادي الغني، وتنميته وتطويره”، يقول بيان الوزارة.

واعتبرت الوزارة “انتخاب الجزائر لعضوية اللجنة، تتويجا لجهودها في خدمة التراث الثقافي غير المادي. وتجسيدا للحضور الجزائري القيادي في مجال التراث الثقافي على مستوى العالم”.

حيث أشار البيان إلى “نشاط البلاد الحثيث في الدفاع عن عناصر تراثه الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو. عبر تسجيل العديد من عناصر ومظاهر التراث الثقافي غير المادي الجزائري على لائحة المنظمة”.

ولجنة التراث الثقافي غير المادي من اللجان الأساسية في اليونسكو. وقد تأسست عام 2003، على إثر توقيع الاتفاقية الدولية لصوْن التراث الثقافي غير المادي، في أكتوبر من العام نفسه.

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